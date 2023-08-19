Завершается женский чемпионат мира по футболу. Вот что о нем нужно знать

Обе команды-финалистки — Англия и Испания — поборются за золотые медали впервые в своей истории.

Станет ли женский футбол таким же популярным, как мужской?

Если только в перспективе, не сразу — по объективным на то причинам.

У женского футбола нет таких традиций, как у мужского — и для консервативной аудитории это имеет значение. Женщинам пока нечего противопоставить тому, что в мужской игре первые команды были созданы еще в XIX веке, а рассказы о том, как отец семейства однажды видел игру Пеле или Льва Яшина передаются из поколение в поколение — и тоже, в основном, по мужской линии.

Клубный женский футбол далеко не так развит, не во всех странах-участницах ЧМ-2023 есть постоянные внутренние чемпионаты. У более половины футболисток нет профессиональных контрактов, они взяли отпуска, чтобы приехать в Австралию и Новую Зеландию.

Как следствие, в женском футболе нет суперзвезд — таких, как Лионель Месси и Криштиану Роналду у мужчин, например.

На этом чемпионате мира свою карьеру закончила одна из самых известных современных футболисток — Меган Рапино из США. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, один раз Олимпийские игры и получала женский «Золотой мяч». Но читатели спортивных новостей все равно знают ее в первую очередь как борца за гендерное равенство и яростную противницу Дональда Трампа.