Обзор рынка аренды: по какой цене можно снять квартиру этой осенью?

Статистика портала Kinnisvara24 демонстрирует, что за последний год число объявлений об аренде увеличилось. «Можно утверждать, что рынок аренды в крупных городах находится в хорошем состоянии. Предложений больше, чем в прошлом году, но есть и спрос на качественные квартиры, а цена квадратного метра сдающейся квартиры находится на уровне прошлого года», - пояснил руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг.

В августе этого года на портале Kinnisvara24 предлагается на 20% больше арендных квартир, чем в то же время в прошлом году.

«Усложнение ситуации в экономике в последний год стимулирует собственников сдавать свою недвижимость в аренду. Ведь простаивающая недвижимость – это расходы, а чтобы зарабатывать деньги, квартиры нужно сдавать. Это увеличило предложение на рынке. В то же время спрос высок, и цены на аренду остаются на уровне прошлого года», - добавил Матсберг.

По словам маклера 1Estate Kinnisvara Алгиса Либлика, некоторые снимают жилье годами, поэтому нет оснований опасаться, что спрос на арендуемые квартиры снизится: «Из-за возросшей стоимости кредитов и общего роста стоимости жизни покупка собственного жилья стала для многих недоступной. За последний год по сравнению с предыдущими годами инвесторы также приобрели значительно меньше квартир. Если спрос сохранится, а предложение уменьшится, ситуация будет выгодной для арендодателей, поскольку дефицит на рынке дает хорошую возможность для повышения цен».