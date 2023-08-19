Концерты и пикник: в Эстонии отмечают День восстановления независимости

В воскресенье, 20 августа, отмечается День восстановления независимости Эстонии, и по этому случаю государственный флаг поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица.
Флаги поднимают не позднее 8 утра и опускают с заходом солнца.
В 11 часов мемориальная церемония начнется у «Камня 20 августа» у подножия Тоомпеа. Выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме, в церемонии также примут участие спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кая Каллас.
В 12 часов в Белом зале Тоомпеа начинается традиционное торжественное заседание Клуба 20 августа. Башня Длинный Герман будет открыта для посещения всеми желающими. Вечером в Розовом саду Кадриорга состоится традиционный прием президента.
Таллинн отметит этот день концертом
Таллинн - город музыки ЮНЕСКО отметит День восстановления независимости Эстонии концертом под открытым небом, который состоится на расположенной на горке Харью площади 20 августа. Концерт состоится сегодня в 14 часов, вход бесплатный. С приветствием к горожанам обратится мэр Таллинна Михаил Кылварт.
«Свобода – самая большая ценность, которой может обладать народ. Но у свободы есть своя цена. Чтобы народ выстоял и сохранил свою свободу, мы должны научиться внимательнее слушать друг друга и считаться друг с другом. Недоверие и непонимание лишь разрушают свободу, в единстве кроется сила, - сказал Кылварт. – Ничто не объединяет людей лучше, чем культура. В Таллинне - городе музыки ЮНЕСКО вновь звучит музыка, давайте вместе насладимся ею! Поздравляю всех жителей Эстонии с Днем восстановления независимости страны!»
В ходе концерта прозвучат песни в исполнении Лийзи Койксон и Оття Лепланда в сопровождении Таллиннского полицейского оркестра (в программе полюбившиеся песни, такие как «Majakene mere ääres», «Ilus oled, Isamaa», «Mis värvi on armastus?»). Состоится дебют в качестве дирижера оркестра – выступит молодой музыкант и композитор Теодор Хирвоя, написанная им композиция «Эхо удара» прозвучала на молодежном празднике песни.
В Нарве пройдет Певческий пикник
Сегодня в Нарве на Липовке соберутся признанные хоры и любимые артисты, чтобы вместе с нарвитянами и ида-вирусцами провести Певческий пикник. На сцену этого праздника, приуроченного к 32-й годовщине восстановления независимости Эстонии, выйдут примерно 170 певцов и 30 танцоров.
На празднике выступят представители разных культур, которые исполнят свои песни на эстонском, русском, украинском и даже на водском языке. Главными исполнителями пикника будут тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и смешанный хор из Палдиски. В концерте примут участие хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского Дома народов, Нарвский фольклорный ансамбль «Супрядки» и ансамбль рунических песен из Ийзаку Silmaline. Их выступления дополнят коллектив народного танца Jun-Ost и танцевальная группа Нарвского Эстонского Общества Värtnad.
«Певческий пикник – это народное празднество. Можно сказать, что это свой собственный певческий праздник Нарвы. На таком празднике очень уместно, чтобы главными исполнителями были именно хоры и ансамбли народного танца, где поют и танцуют в основном энтузиасты. С помощью праздника мы сможем, с одной стороны, показать разнообразие местного хорового пения, а с другой – оживить местную хоровую культуру», – сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка и одна из организаторов праздника Анна Фарафонова.
В концерте также примут участие солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы «Карма» Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. В качестве специального гостя выступит Уку Сувисте. В течение всего концерта тексты песен будут выводиться на большой экран, благодаря чему зрители смогут без труда подпевать всем песням.
«Это не просто концерт, где публика пассивно наблюдает за происходящим на сцене. Это праздник, где все вместе поют и танцуют. Гости праздника могут легко подпевать, а в репертуаре будут как новые песни, так и те, что знакомы каждому», – говорит учитель Нарвского дома эстонского языка и одна из сценаристов праздника Пилле Маффуччи.
Певческий пикник пройдет 20 августа в Нарве, на Липовке, у склона крепости. Вход откроется с 16:30, концерт пройдет с 17 до 20 часов. Для детей будет открыта батутная площадка, а всем гостям будет предоставлена возможность купить готовую еду. Стоит взять с собой все необходимое для пикника (еду и плед) и одеться по погоде (на случай дождя захватить с собой дождевик). Организаторы просят не заезжать на автомобиле на парковку на Липовке, а припарковаться в другом месте или прийти на праздник пешком. Мероприятие бесплатное для всех участников.
20 августа 1991 года независимость Эстонской Республики была восстановлена единодушным движением всего народа. Решение Верховного Совета «О государственной независимости Эстонии» положило конец советской оккупации и восстановило государственную независимость Эстонии, в том числе были восстановлены дипломатические отношения с другими странами. Первой восстановленную независимость Эстонии 22 августа того же года признала Исландия.