Концерты и пикник: в Эстонии отмечают День восстановления независимости

В Нарве пройдет Певческий пикник

Сегодня в Нарве на Липовке соберутся признанные хоры и любимые артисты, чтобы вместе с нарвитянами и ида-вирусцами провести Певческий пикник. На сцену этого праздника, приуроченного к 32-й годовщине восстановления независимости Эстонии, выйдут примерно 170 певцов и 30 танцоров.

На празднике выступят представители разных культур, которые исполнят свои песни на эстонском, русском, украинском и даже на водском языке. Главными исполнителями пикника будут тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и смешанный хор из Палдиски. В концерте примут участие хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского Дома народов, Нарвский фольклорный ансамбль «Супрядки» и ансамбль рунических песен из Ийзаку Silmaline. Их выступления дополнят коллектив народного танца Jun-Ost и танцевальная группа Нарвского Эстонского Общества Värtnad.

«Певческий пикник – это народное празднество. Можно сказать, что это свой собственный певческий праздник Нарвы. На таком празднике очень уместно, чтобы главными исполнителями были именно хоры и ансамбли народного танца, где поют и танцуют в основном энтузиасты. С помощью праздника мы сможем, с одной стороны, показать разнообразие местного хорового пения, а с другой – оживить местную хоровую культуру», – сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка и одна из организаторов праздника Анна Фарафонова.