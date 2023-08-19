В воскресенье в Эстонии будут вывешены государственные флаги

Флаги поднимают не позднее 8 утра и опускают с заходом солнца.

В 11 часов мемориальная церемония начнется у «Камня 20 августа» у подножия Тоомпеа. Выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме, в церемонии также примут участие спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кая Каллас.

В 12 часов в Белом зале Тоомпеа начинается традиционное торжественное заседание Клуба 20 августа. Башня Длинный Герман будет открыта для посещения всеми желающими. Вечером в Розовом саду Кадриорга состоится традиционный прием президента.