В воскресенье в Эстонии будут вывешены государственные флаги

В воскресенье, 20 августа, отмечается День восстановления независимости Эстонии, и по этому случаю государственный флаг поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица.
Флаги поднимают не позднее 8 утра и опускают с заходом солнца.
В 11 часов мемориальная церемония начнется у «Камня 20 августа» у подножия Тоомпеа. Выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме, в церемонии также примут участие спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кая Каллас.
В 12 часов в Белом зале Тоомпеа начинается традиционное торжественное заседание Клуба 20 августа. Башня Длинный Герман будет открыта для посещения всеми желающими. Вечером в Розовом саду Кадриорга состоится традиционный прием президента.
20 августа 1991 года независимость Эстонской Республики была восстановлена единодушным движением всего народа. Решение Верховного Совета «О государственной независимости Эстонии» положило конец советской оккупации и восстановило государственную независимость Эстонии, в том числе были восстановлены дипломатические отношения с другими странами. Первой восстановленную независимость Эстонии 22 августа того же года признала Исландия.