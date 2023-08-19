Эксперт: стоит ли покупать солнечные батареи для покрытия лишь своих потребностей

Несмотря на избыточный оптимизм, который был проявлен при строительстве солнечных парков, нужно разобраться, стоит ли приобретать солнечные батареи, если в планах нет приобретения накопительных мощностей.
По словам руководителя отдела корпоративного банкинга Luminor Индрека Юлге, за последние полтора года энергетический рынок сильно изменился. Когда Россия в ответ на западные санкции начала использовать газ в качестве оружия, цена на него выросла в десять раз, что привело к резкому росту цен на электроэнергию. В то же время запланированные инвестиции в ветряные электростанции в Эстонии застопорились на долгие годы.
«Тогда и началось бурное строительство солнечных электростанций, стимулируемое поддержкой возобновляемых источников энергии, - говорит Юлге. - Когда цена на электроэнергию достигла примерно 200–250 евро за мегаватт-час, солнечные батареи показались золотой жилой».
Сегодня количество солнечных батарей в Эстонии уже достаточно для того, чтобы покрывать потребление электроэнергии в выходные дни, когда промышленные предприятия не работают. При этом цена на электроэнергию за это время значительно снизилась.
«Очевидно, что в настоящее время этот сектор несколько перегружен инвестициями, бизнес-планы составляются с расчетом на более высокие цены, чем сейчас, - сказал Юлге. - Были разработаны проекты, по крайней мере, в три-четыре раза превышающие потребление Эстонии, и если бы все они были реализованы, то стало бы ясно, что в солнечную погоду всю эту энергию просто некуда было бы девать».
Но это не означает, что покупать солнечные батареи больше не имеет смысла. По мнению Юлге, солнечные парки стали в большей степени решением для покрытия собственных нужд.
«Например, если у вас есть здание промышленного холодильника с плоской крышей, то действительно стоит установить панели, но для этого достаточно вложить средства, покрывающие лишь собственные потребности», – предложил Юлге.
Одним из важных моментов, на который обратил внимание Юлге, является хранение энергии. «Уже существуют мощные аккумуляторы, которые, безусловно, стоит приобретать вместе с солнечными панелями», - отметил Юлге.
Таким образом, можно накапливать энергию от солнца днем, а ночью, например, использовать аккумулятор для работы того же холодильника. «Кроме того, если вы участвуете в энергетической бирже, вы можете заряжать батарею по более дешевой цене и использовать ее в более дорогое время», – проиллюстрировал Юлге.
Также можно регулировать избыток или дефицит энергии в энергосистеме. Компания Elering платит крупным потребителям за то, что они потребляют электроэнергию в нужное время для поддержания необходимой частоты в энергосистеме.
В целом, считает Юлге, микрогенерация собственной электроэнергии имеет смысл, если ею грамотно управлять. Условием является наличие возможностей для хранения, что позволяет использовать электроэнергию по наиболее выгодной цене.