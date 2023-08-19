Эксперт: стоит ли покупать солнечные батареи для покрытия лишь своих потребностей

По словам руководителя отдела корпоративного банкинга Luminor Индрека Юлге, за последние полтора года энергетический рынок сильно изменился. Когда Россия в ответ на западные санкции начала использовать газ в качестве оружия, цена на него выросла в десять раз, что привело к резкому росту цен на электроэнергию. В то же время запланированные инвестиции в ветряные электростанции в Эстонии застопорились на долгие годы.

«Тогда и началось бурное строительство солнечных электростанций, стимулируемое поддержкой возобновляемых источников энергии, - говорит Юлге. - Когда цена на электроэнергию достигла примерно 200–250 евро за мегаватт-час, солнечные батареи показались золотой жилой».

Сегодня количество солнечных батарей в Эстонии уже достаточно для того, чтобы покрывать потребление электроэнергии в выходные дни, когда промышленные предприятия не работают. При этом цена на электроэнергию за это время значительно снизилась.

«Очевидно, что в настоящее время этот сектор несколько перегружен инвестициями, бизнес-планы составляются с расчетом на более высокие цены, чем сейчас, - сказал Юлге. - Были разработаны проекты, по крайней мере, в три-четыре раза превышающие потребление Эстонии, и если бы все они были реализованы, то стало бы ясно, что в солнечную погоду всю эту энергию просто некуда было бы девать».