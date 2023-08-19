Трагедия в Риге: в пожаре погибли маленькие дети

В 15.16 Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила сообщение, что из окна квартиры в трехэтажном жилом доме на улице Иерикю идет дым. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что дым из квартиры на третьем этаже уже распространился на лестничную клетку.

При осмотре горящей квартиры были обнаружены двое детей, которых пожарные вынесли из помещений.

Хотя медики, включая бригаду врачей-специалистов, долго проводили реанимационные мероприятия и боролись за жизнь детей, спасти их не удалось.

На месте происшествия работали четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи. Первая бригада прибыла на место происшествия спустя три минуты после получения вызова.

В квартире горели комната и коридор на общей площади 10 квадратных метров.

Как сообщил пресс-секретарь муниципальной полиции Риги Том Садовскис, семья погибших в пожаре детей не была в поле зрения социальной службы. В данный момент пострадавшие за помощью в самоуправление еще не обращались.

Соболезнования близким детей выразили президент Латвии Эдгар Ринкевич и ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш. Они призвали защищать и присматривать за своими любимыми и близкими, но и отметили, что ответственные службы должны тщательно расследовать обстоятельства произошедшего.