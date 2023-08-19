Любовь, страсть и трагедия переплелись в стенах этой выставленной на продажу мызы

Мыза Кудина с многовековой историей впервые упоминается в 1447 году. В XVII веке поместье принадлежало роду фон Таубе. В 1919 году усадьбу национализировали, а ее последними владельцами была семья Мантейфель.

Продается крепкий каменный дом с цокольным этажом и мансардой. Особняк, построенный в 1896 году, подходит как для проживания, так и для отдыха, а также хорошо подходит для размещения любителей охотничьего туризма. На первом этаже расположены отремонтированный вестибюль, три спальни, гостиная, столовая, кухня, ванная комната, кабинет и несколько подсобных помещений.

Мыза Кудина. Фото: city24.ee

Из вестибюля на второй этаж ведет оригинальная чугунная лестница, изготовленная, по некоторым сведениям, в Риге. С другого конца дома на верхний этаж ведет широкая деревянная лестница. Из арочных окон открывается вид на аллею, ведущую в усадьбу. Второй этаж был отремонтирован в 2015 году, там находятся кухня, два санузла, четыре спальни, гардеробная и гостиная.

В задней части здания находится просторная терраса с новой лестницей, все ступени которой высечены из цельного 46-тонного гранитного валуна. Решение для террасы и лестницы придумал преподаватель Тартуской художественной школы Яанус Ээнсалу, а работу выполнил скульптор Маргус Кяэп.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Мыза Кудина. Фото: www.city24.ee

Легенда или быль?

О мызе Кудина сложено несколько легенд, одна из них – об эстонских «Ромео и Джульетте». А именно, говорят, что садовник мызы Кудина и дочь хозяев близлежащей мызы Сааре Ольга Мантейфель были влюблены друг в друга. Молодые люди хотели пожениться и начать совместную жизнь, но семья Ольги была категорически против. Барышне из поместья не подобало общаться с молодым человеком низшего сословия.

Ольга не могла вынести душевной боли. Однажды летним утром в большом отчаянии она пошла к озеру Сааре, села в лодку, доплыла до середины озера и бросилась в воду.