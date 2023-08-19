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В магазинах Prisma нашли товары с российскими этикетками. Как такое возможно?

rus.postimees.ee
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Сикупилли Prisma. Фото иллюстративное.
Сикупилли Prisma. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter / Postimees

На полках магазинов сети Prisma в Финляндии можно найти товары с русскоязычными наклейками, пишет Yle.

Например, на купленной в Prisma в ТРК Tripla в Хельсинки разделочной доске наклеена этикетка, где информация о товаре написана на русском, а в качестве контактного адреса указано бывшее российское отделение гипермаркета ООО «Призма».

Директор по продажам в супермаркетах концерна SOK Матти Виитанен рассказал Новостям Yle, что указанная доска была произведена в Швеции и ранее продавалась и в России.

«Эта разделочная доска бренда House доставлялась ​​для продажи и в Россию до того, как весной 2022 года мы приняли решение отказаться от бизнеса в РФ», - заявил Виитанен.

Он отметил, что другие подобные продукты с этикетками на русском языке будут на полках Prisma до тех пор, пока они не будут распроданы. Он также напомнил, что компания отказалась от реализации товаров, произведенных в России.

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