В магазинах Prisma нашли товары с российскими этикетками. Как такое возможно?

Например, на купленной в Prisma в ТРК Tripla в Хельсинки разделочной доске наклеена этикетка, где информация о товаре написана на русском, а в качестве контактного адреса указано бывшее российское отделение гипермаркета ООО «Призма».

Директор по продажам в супермаркетах концерна SOK Матти Виитанен рассказал Новостям Yle, что указанная доска была произведена в Швеции и ранее продавалась и в России.

«Эта разделочная доска бренда House доставлялась ​​для продажи и в Россию до того, как весной 2022 года мы приняли решение отказаться от бизнеса в РФ», - заявил Виитанен.