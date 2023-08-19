Вы до сих пор думаете, что перенести жилищный кредит из одного банка в другой невозможно или очень сложно?

Для переноса жилищного кредита в другой банк его следует рефинансировать. По словам Кэтлин Ватсель, руководителя отдела финансирования частных лиц LHV, люди чаще всего обращаются за рефинансированием, чтобы получить для своего жилищного кредита наилучшие условия, однако также бывают те, кто хочет просто объединить все свои финансы в одном банке.

«При текущей ставке еврибора в размере около четырех процентов, к нам обращаются люди, которые хотят рефинансировать кредит, взятый в другом банке, на более длительный срок и тем самым снизить ежемесячные платежи. Также есть клиенты, которые хотят изменить условия кредита, например, добавить соходатая или освободить дополнительный залог, и рефинансирование помогает продвинуться в этом вопросе», – привела различные примеры Ватсель.

По мнению Ватсель, перенести жилищный кредит из одного банка в другой достаточно просто. Для этого нужно предоставить заявление по сумме оставшейся задолженности по текущему кредиту. Подача заявления происходит быстро.

Кроме того, следует разобраться, при каких условиях возможно расторгнуть договор о жилищном кредите в старом банке. В последнее время большинство банков позволяют это делать более гибко, однако в некоторых банках требуется уведомить об этом за три месяца или уплатить плату за досрочное погашение.