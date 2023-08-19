Важная информация: три главных совета покупателям жилья в этом осеннем сезоне

«В течение всего прошлого осенне-зимнего периода рынок был спокойным, поэтому сегодня есть выбор в каждом сегменте. Однако, последние месяцы определенно были довольно активными. Так что вернувшимся из отпусков покупателям жилья стоит сразу возобновить поиски, потому что такая ситуация может продлиться недолго», — дает свою оценку предстоящей осени аналитик 1Partner.

По словам Вяэри, таллиннский рынок квартир нынешней осенью предлагает, вероятно, лучший выбор за последние несколько лет.

Элиа Вяэри отметила также, что сегодня вряд ли кто-то может точно предсказать, какие именно квартиры окажутся в дефиците в первую очередь, но совершенно очевидно, что постоянно растущая активность рынка вскоре сократит выбор.

Вторая конкретная рекомендация аналитика - покупать ровно столько, сколько действительно нужно.

«Цены существенно не упали, и вряд ли упадут. Поэтому, если речь не идет о миллионере, каждому покупателю жилья следует тщательно продумать, сколько комнат и сколько квадратных метров ему на самом деле нужно в новом доме. Если посмотреть на сегодняшние цены, очевидно, что каждый, так сказать, лишний квадратный метр увеличивает сумму жилищного кредита на несколько тысяч евро», - объясняет Вяэри и напоминает, что не следует забывать о косвенных расходах, таких как транспорт или, в случае старых зданий, различные ремонтно-строительные работы.

И, наконец, третья рекомендация – по словам Вяэри, нельзя забывать о том, что покупка по-прежнему выгоднее, чем аренда.