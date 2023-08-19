Глава компании по производству вакцин заработал за год 400 млн долларов

Также доход в размере почти 400 миллионов долларов привел Банселя на первую строчку в рейтинге неравенства: его доход в 2435 раз превышал медианную зарплату сотрудников Moderna.

Всего было проанализировано более 300 публичных компаний здравоохранения в США.

Огромный заработок Банселя в основном связан с продажей акций Moderna, цена которых значительно выросла после разработки вакцины против коронавируса. Если до пандемии ценные бумаги Moderna торговались по 20 долларов, то в конце 2022 года цена акций была близка к 180 долларам. При этом вакцина против коронавируса – единственный продукт Moderna.

Хотя Бансель пообещал пожертвовать большую часть своего дохода на благотворительность, огромные суммы вызвали возмущение американской общественности. Тем более, что в этом году Moderna планирует в четыре раза увеличить цену на вакцину в США. Если раньше Moderna продавала вакцину по 26 долларов за дозу в рамках заключенных с государством контрактов, то на коммерческом рынке планируется начать продажи продукта по 110-130 долларов.

Политики, особенно сенатор Берни Сандерс, резко раскритиковали Банселя и компанию Moderna за этот план, назвав его примером «беспрецедентной жадности». На слушаниях в Конгрессе в марте этого года Сандерс подчеркнул, что Moderna создала свою вакцину в сотрудничестве с национальными институтами здравоохранения и получила 1,7 миллиарда долларов федерального финансирования на клинические разработки.