Долги по налогам: к концу месяца у Nordica полностью закончатся деньги?

В начале лета стало ясно, что деятельность Nordica и Xfly в последнее время неожиданно убыточна. Ян Палмер, долгое время руководивший авиакомпанией, ушел со дня. Postimees сказали, что деньги могут полностью закончиться к концу августа или началу сентября. Согласно базе данных Налогового департамента, Regional Jet OÜ, один из краеугольных камней национальной авиации Эстонии, по состоянию на 10 августа 2023 года задолжал эстонскому государству крупную сумму налогов: в общей сложности 290 323 евро и 36 центов.
Согласно инфорегистру, в Regional Jet OÜ во втором квартале работало 172 сотрудника, средняя зарплата - 2595 евро. Компания является частью Nordic Aviation Group и связана с брендом Xfly, под которым выполнялись рейсы для других европейских авиакомпаний. Сама Nordic Aviaton Group AS тоже в долгах: государству не выплачено 58 118,07 евро.