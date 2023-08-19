МНОГО ФОТО ⟩ Все, что нужно знать при выборе гардеробной своей мечты

Выясните, сколько места вам нужно для вещей

Фото: Ikea

По словам дизайнера интерьеров, чтобы максимально увеличить пространство в гардеробной, первое, что вы должны сделать, - это избавиться от одежды, которую вы больше не носите. После этого определите, какие предметы одежды вы носите чаще всего.

«Планировка и вместительность гардероба - во многом индивидуальное решение каждого. При планировании гардероба своей мечты из модульной системы хранения четко определите, какой одежды у вас больше всего и как вы хотите ее хранить. Например, у того, кто в основном носит футболки и джинсы, могут быть совсем другие потребности, чем у той, кто носит много длинных платьев. То же самое и с обувью и аксессуарами: стоит подумать, должно ли быть место и для них в гардеробе», - отметил дизайнер.

Фото: Ikea

При планировании собственного гардероба вы можете свободно выбирать, сколько места остается для обуви, сложенной одежды и сколько для развешивания одежды, и соответствующим образом планировать органайзеры содержимого: полки, стеллажи для обуви, вешалки, ящики, подставки для украшений и т. д. Дизайнер советует хорошо подумать над тем, что вы собираетесь хранить в гардеробе, чтобы добавить именно нужные детали.