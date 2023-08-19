МНОГО ФОТО ⟩ Все, что нужно знать при выборе гардеробной своей мечты

Исследования показывают, что основным источником стресса в доме является нехватка места для хранения вещей, общий беспорядок и вещи, для которых в доме нет определенного места. Дизайнер интерьеров IKEA делится советами, как правильно подобрать шкаф, где каждый предмет одежды и аксессуары найдут свое место.
«Люди часто просят совета при покупке гардероба, потому что не знают, с чего начать и как найти решение, соответствующее их потребностям и цене. Слишком маленький шкаф часто выбирают из опасения, что большой займет всю комнату. Но на деле происходит наоборот – нехватка места для хранения создает в комнате беспорядок.
Если предметы одежды находят свое место на стульях, комната сразу становится зрительно меньше. Поэтому не стоит бояться больших решений для хранения. Помогая вещам найти свое место, мы освобождаем пространство», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии. Дизайнер интерьеров делится тремя советами по поиску правильного решения для хранения одежды.
Измерьте, сколько места у вас есть для шкафа
«Во-первых, вы должны обозначить место, где вы хотите разместить свой шкаф или гардеробную систему, и измерить, сколько места для него есть. Вы должны измерить как высоту, так и глубину, чтобы точно знать, какой шкаф поместится в комнате. Необходимо учитывать все особенности помещения, включая ниши или наклонные потолки, а также препятствия на стенах, такие как радиаторы и розетки. Если вы хотите шкаф с распашными дверцами, убедитесь, что перед шкафом достаточно места, чтобы дверцы могли полностью открываться», - пояснил дизайнер интерьеров. Чтобы лучше визуализировать планировку и размер желаемого шкафа, Кастро рекомендует нарисовать контур шкафа на стене малярным скотчем.
Однако, если пространство, используемое для гардероба, нестандартно или вы мечтаете о шкафе во всю стену – подходящим решением может стать модульная система хранения, которую легко создать в соответствии с потребностями и планировкой помещения, комбинируя каркасы разной высоты и глубины. В то же время стандартный шкаф идеален для тех, кому для хранения одежды нужен только один отдельный предмет мебели.
Решите, какое решение для гардероба вы хотите
Нужно определиться, какой тип гардероба вы предпочитаете - закрытый, открытый или что-то среднее? По словам дизайнера интерьеров, шкафы-купе с дверцами делают комнату визуально чище и меньше собирают пыль. Также следует подумать о том, какие двери установить на шкаф. Например, раздвижные двери более эффективно используют пространство, в то время как распашные двери требуют места для открывания, но при этом обеспечивают лучший доступ к одежде. Для внешнего вида, совместимого с комнатой, вы должны выбрать цвет шкафа, элементы отделки и детали, которые дополняют дизайн интерьера остальной части комнаты.
«Чтобы одежда и аксессуары тоже стали частью интерьера комнаты и их было легко подобрать, выбирайте шкаф без дверей. Открытая система также позволяет максимально использовать свободную площадь помещения для передвижения. Этот вариант также разумен для распределения затрат по времени, потому что, выбрав модульный шкаф, двери можно добавить позже, как и любую другую часть. Кроме того, при желании вы можете сделать свою одежду и аксессуары элементом дизайна интерьера», — сказал Кастро.
Выясните, сколько места вам нужно для вещей
По словам дизайнера интерьеров, чтобы максимально увеличить пространство в гардеробной, первое, что вы должны сделать, - это избавиться от одежды, которую вы больше не носите. После этого определите, какие предметы одежды вы носите чаще всего.
«Планировка и вместительность гардероба - во многом индивидуальное решение каждого. При планировании гардероба своей мечты из модульной системы хранения четко определите, какой одежды у вас больше всего и как вы хотите ее хранить. Например, у того, кто в основном носит футболки и джинсы, могут быть совсем другие потребности, чем у той, кто носит много длинных платьев. То же самое и с обувью и аксессуарами: стоит подумать, должно ли быть место и для них в гардеробе», - отметил дизайнер.
При планировании собственного гардероба вы можете свободно выбирать, сколько места остается для обуви, сложенной одежды и сколько для развешивания одежды, и соответствующим образом планировать органайзеры содержимого: полки, стеллажи для обуви, вешалки, ящики, подставки для украшений и т. д. Дизайнер советует хорошо подумать над тем, что вы собираетесь хранить в гардеробе, чтобы добавить именно нужные детали.
*Данные взяты из опроса IKEA, который проводился в Эстонии, Латвии и Литве в 2022 году. В нем приняли участие 1000 респондентов из каждой страны.