Платить надо за оперативность и качество: почему жильцы все чаще меняют обслуживающую дом фирму?

К счастью, все понимают, что одна лишь низкая цена не является гарантией удовлетворенности, поскольку здесь действует аналогичный принцип: дешевые вещи быстро ломаются, и в результате вы платите вдвойне. Однако те времена, когда поставщик услуги мог с ходу назначать любую цену на свой вкус, тоже канули в лету. Гарантия успеха при переговорах относительно цены на услуги по благоустройству – это открытое общение обеих сторон, а также предоставление правдивой информации о том, какие услуги получит товарищество за ту или иную сумму.

«Еще один важный аспект – это выбор услуг. Если компания вынуждена закупать много услуг в порядке субподряда, то фирма попадает в зависимость от подрядчиков. Это означает, что услуги могут разниться по качеству, а их стоимость может варьироваться в очень неожиданном направлении. Кроме того, при такой организации обслуживания никто не готов взять на себя ответственность за потенциальные проблемы, а стороны скорее склонны сваливать вину друг на друга. Договорной партнер и фирма, выполняющая работы, должны представлять собой одну и ту же компанию; исключением являются отдельные специфические виды работ (например, услуги трубочиста). Хорошая фирма по обслуживанию и благоустройству недвижимости должна иметь в штате не только администраторов, но и бригады по уборке помещений и уличных территорий, технических специалистов по обслуживанию, электриков, круглосуточную аварийную службу, бухгалтеров для товариществ, а также представителей других важных профессий», – перечислил Тыниссон.