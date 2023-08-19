Сб, 19.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Литве для водителей Bolt, не говорящих по-литовски, создано отдельное приложение

BNS
Facebook Twitter
Comments
Автомобиль Bolt.
Автомобиль Bolt. Фото: Limon

В понедельник транспортная платформа Bolt в Литве вводит новую категорию Basic, к которой будут относиться старые автомобили и водители, не говорящие по-литовски или по-английски.

По словам главы отдела по связям с общественностью литовского отедления Bolt Мантаса Чижаса, в остальные категории будут входить водители, оказывающие услуги на «более новых, более экономичных и экологически чистых транспортных средствах». Он отметил, что система сама будет определять такие модели из списка автомобилей.

Остальные модели автоматически войдут в категорию Basic. В эту же категорию будут входить водители, которые не могут бегло общаться на литовском или английском языках.

От регистрирующихся на платформе водителей с иностранными водительским удостоверением по-прежнему будет требоваться базовый сертификат по английскому, также время от времени водитель должен идентифицировать себя с помощью селфи.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх