В Литве для водителей Bolt, не говорящих по-литовски, создано отдельное приложение

В понедельник транспортная платформа Bolt в Литве вводит новую категорию Basic, к которой будут относиться старые автомобили и водители, не говорящие по-литовски или по-английски.
По словам главы отдела по связям с общественностью литовского отедления Bolt Мантаса Чижаса, в остальные категории будут входить водители, оказывающие услуги на «более новых, более экономичных и экологически чистых транспортных средствах». Он отметил, что система сама будет определять такие модели из списка автомобилей.
Остальные модели автоматически войдут в категорию Basic. В эту же категорию будут входить водители, которые не могут бегло общаться на литовском или английском языках.
От регистрирующихся на платформе водителей с иностранными водительским удостоверением по-прежнему будет требоваться базовый сертификат по английскому, также время от времени водитель должен идентифицировать себя с помощью селфи.