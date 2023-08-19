В Литве для водителей Bolt, не говорящих по-литовски, создано отдельное приложение

По словам главы отдела по связям с общественностью литовского отедления Bolt Мантаса Чижаса, в остальные категории будут входить водители, оказывающие услуги на «более новых, более экономичных и экологически чистых транспортных средствах». Он отметил, что система сама будет определять такие модели из списка автомобилей.

Остальные модели автоматически войдут в категорию Basic. В эту же категорию будут входить водители, которые не могут бегло общаться на литовском или английском языках.