Сб, 19.08.2023
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В Старый порт Таллинна прибыл 294-метровый круизный лайнер Norwegian Dawn

BNS
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Круизный лайнер Norwegian Dawn.
Круизный лайнер Norwegian Dawn. Фото: GARY CAMERON/REUTERS

Последний на этой неделе круизный лайнер Norwegian Dawn посещает сегодня столичный Старый порт.

294-метровое судно под багамским флагом прибыло с острова Готланд в 5.56, а в 15 часов выйдет из Таллинна в направлении Риги, откуда через Гданьск, Росток и Киль отправится в Копенгаген. В этом круизном сезоне Norwegian Dawn больше не вернется в Эстонию, а будет до начала осени совершать круизы по Северному морю.

Norwegian Dawn, построенный за 450 млн долларов на круизной верфи Папенбург в Германии, берет на борт 1032 члена экипажа и 2340 пассажиров. На лайнере 15 палуб, их объединяет восьмиэтажный атриум. Крестной матерью Norwegian Dawn стала Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс в сериале «Секс в большом городе».

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