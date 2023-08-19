В Старый порт Таллинна прибыл 294-метровый круизный лайнер Norwegian Dawn

294-метровое судно под багамским флагом прибыло с острова Готланд в 5.56, а в 15 часов выйдет из Таллинна в направлении Риги, откуда через Гданьск, Росток и Киль отправится в Копенгаген. В этом круизном сезоне Norwegian Dawn больше не вернется в Эстонию, а будет до начала осени совершать круизы по Северному морю.