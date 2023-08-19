В Старый порт Таллинна прибыл 294-метровый круизный лайнер Norwegian Dawn

Последний на этой неделе круизный лайнер Norwegian Dawn посещает сегодня столичный Старый порт.
294-метровое судно под багамским флагом прибыло с острова Готланд в 5.56, а в 15 часов выйдет из Таллинна в направлении Риги, откуда через Гданьск, Росток и Киль отправится в Копенгаген. В этом круизном сезоне Norwegian Dawn больше не вернется в Эстонию, а будет до начала осени совершать круизы по Северному морю.
Norwegian Dawn, построенный за 450 млн долларов на круизной верфи Папенбург в Германии, берет на борт 1032 члена экипажа и 2340 пассажиров. На лайнере 15 палуб, их объединяет восьмиэтажный атриум. Крестной матерью Norwegian Dawn стала Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс в сериале «Секс в большом городе».