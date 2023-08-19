«Я в отчаянии»: житель Эстонии оказался в ловушке в Болгарии и не может вернуться на родину

Пляж Бургаса. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Адвокат не помогает

Хотя болгарское государство назначило Маргусу адвоката, по словам эстонца, он ничем не помог. «Государство назначило мне адвоката, но он просто игнорирует мои звонки. Я также связался с посольством Эстонии, которое находится в Бухаресте в Румынии. Они также пытались связаться с этим адвокатом, но безрезультатно. Но посольство, вероятно, еще чем-то помочь мне не может, поскольку у другой страны нет права вмешиваться в правовую систему», - говорит Маргус.

«Через месяц я позвонил в прокуратуру Бургаса, чтобы спросить, могу ли я уехать, но они сказали, что, к сожалению, это производство займет два-три месяца, и пока нельзя уехать. Однако через два месяца повторилась та же история. На данный момент прошло уже три месяца. Поскольку дозвониться до адвоката не удалось, я узнал в прокуратуре имя и номер телефона этого следователя и позвонил ему. Ведь я даже не знал, что пришло в качестве официального ответа из лаборатории. И я до сих пор не знаю, поскольку этот следователь сказал, что никаких ответов не пришло».