«Я в отчаянии»: житель Эстонии оказался в ловушке в Болгарии и не может вернуться на родину

Мужчина из Эстонии застрял в Болгарии и не может вернуться на родину. «Я действительно в отчаянии. Может быть, этот пост попадется человеку, который сможет дать совет и помочь», - пишет он в Facebook.
Маргус опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказывает невероятную историю, которая с ним произошла, и просит помощи у своих друзей в Facebook.
«Я действительно в отчаянии. Может быть, этот пост попадется человеку, который сможет дать совет и помочь. Большинство моих знакомых знают о моем случае. 16 мая в Болгарии я поехал на машине из Софии в Бургас. Недалеко от Бургаса меня задержала полиция. Проверили документы и решили также сделать тест на алкоголь и наркотики. Алкоголь показал 0, но тест на наркотики показал, что я будто бы вел машину под воздействием кокаина», - пишет Маргус, который заверяет, что за всю свою жизнь никогда даже не пробовал наркотики.
«За свои 54 года жизни я не пробовал никаких наркотиков! Даже самые легкие. Если не считать наркотиками ибупрофен и Goldrex. Я, конечно, настоял на том, чтобы сдать анализ крови, хотя полиция рекомендовала взять вину на себя, что я получу условный срок и меня отправят домой», - говорит он.
«Почему я должен признавать в том, что абсурдно, и отвечать за поступок, которого я не совершал?»
У Маргуса взяли образец крови, и ему сказали, что на получение ответа может уйти до месяца. «Я удивился и повысил голос, что почему так долго. Но самое главное в этом всем то, что поскольку это, по их мнению, серьезное нарушение, прокуратура выдала бумагу, на основании которой мне запрещено покидать Болгарию до окончания производства. Я спросил, как я должен выживать этот месяц без денег. Работать же нельзя. Их это не интересовало».
Адвокат не помогает
Хотя болгарское государство назначило Маргусу адвоката, по словам эстонца, он ничем не помог. «Государство назначило мне адвоката, но он просто игнорирует мои звонки. Я также связался с посольством Эстонии, которое находится в Бухаресте в Румынии. Они также пытались связаться с этим адвокатом, но безрезультатно. Но посольство, вероятно, еще чем-то помочь мне не может, поскольку у другой страны нет права вмешиваться в правовую систему», - говорит Маргус.
«Через месяц я позвонил в прокуратуру Бургаса, чтобы спросить, могу ли я уехать, но они сказали, что, к сожалению, это производство займет два-три месяца, и пока нельзя уехать. Однако через два месяца повторилась та же история. На данный момент прошло уже три месяца. Поскольку дозвониться до адвоката не удалось, я узнал в прокуратуре имя и номер телефона этого следователя и позвонил ему. Ведь я даже не знал, что пришло в качестве официального ответа из лаборатории. И я до сих пор не знаю, поскольку этот следователь сказал, что никаких ответов не пришло».
Как это возможно, что требуется так много времени, чтобы узнать результат анализа крови? «Лаборатория находится в Софии, но всего в 350 километрах от Бургаса. Я знаю, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Я просто не знаю, что делать дальше, поскольку у меня нет денег, чтобы нанять нормального адвоката. Я уже три месяца не могу работать и живу на деньги, взятые взаймы у друзей».
«Многие советовали мне попробовать просто перейти границу в другую страну, а оттуда в Эстонию. К сожалению, по моим данным, Болгария не входит в Шенгенскую зону, и здесь на границе проверяют документы. А если меня задержат, то это будет воспринято как побег и тогда меня просто закроют в четырех стенах до конца производства. По крайней мере, сейчас я могу "наслаждаться" теплой погодой, - говорит Маргус, добавляя, что его жизнь в Эстонии уже начинает рушиться. - Долги растут, за квартиру несколько месяцев не платил и т. д. Я действительно чувствую себя настолько безнадежным, что если кто-то может помочь, я прошу о помощи».
Представитель МИД Керстин Мересма говорит, что в министерстве знают об этом случае. «Более подробную информацию, как действовать, когда человека задерживают в иностранном государстве, можно найти здесь: Задержание - Reisi Targalt», - говорит Мересма.
Задержанный имеет определенные права: ему должна быть обеспечена возможность связаться с заграничным представительством Эстонии, ему должна быть гарантирована юридическая помощь, т.е. услуги адвоката, а при необходимости также должен быть обеспечен перевод на понятный задержанному язык.
Хотя у Маргуса также официально есть адвокат, ему не удалось связаться с адвокатом.