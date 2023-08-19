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«Я в отчаянии»: житель Эстонии оказался в ловушке в Болгарии и не может вернуться на родину

Трийн Роос
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Болгария. Фото иллюстративное.
Болгария. Фото иллюстративное. Фото: Sakala

Мужчина из Эстонии застрял в Болгарии и не может вернуться на родину. «Я действительно в отчаянии. Может быть, этот пост попадется человеку, который сможет дать совет и помочь», - пишет он в Facebook.

Маргус опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказывает невероятную историю, которая с ним произошла, и просит помощи у своих друзей в Facebook.

«Я действительно в отчаянии. Может быть, этот пост попадется человеку, который сможет дать совет и помочь. Большинство моих знакомых знают о моем случае. 16 мая в Болгарии я поехал на машине из Софии в Бургас. Недалеко от Бургаса меня задержала полиция. Проверили документы и решили также сделать тест на алкоголь и наркотики. Алкоголь показал 0, но тест на наркотики показал, что я будто бы вел машину под воздействием кокаина», - пишет Маргус, который заверяет, что за всю свою жизнь никогда даже не пробовал наркотики.

«За свои 54 года жизни я не пробовал никаких наркотиков! Даже самые легкие. Если не считать  наркотиками ибупрофен и Goldrex. Я, конечно, настоял на том, чтобы сдать анализ крови, хотя полиция рекомендовала взять вину на себя, что я получу условный срок и меня отправят домой», - говорит он.

«Почему я должен признавать в том, что абсурдно, и отвечать за поступок, которого я не совершал?»

У Маргуса взяли образец крови, и ему сказали, что на получение ответа может уйти до месяца. «Я удивился и повысил голос, что почему так долго. Но самое главное в этом всем то, что поскольку это, по их мнению, серьезное нарушение, прокуратура выдала бумагу, на основании которой мне запрещено покидать Болгарию до окончания производства. Я спросил, как я должен выживать этот месяц без денег. Работать же нельзя. Их это не интересовало».

Пляж Бургаса. Фото иллюстративное. 
Пляж Бургаса. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Адвокат не помогает

Хотя болгарское государство назначило Маргусу адвоката, по словам эстонца, он ничем не помог. «Государство назначило мне адвоката, но он просто игнорирует мои звонки. Я также связался с посольством Эстонии, которое находится в Бухаресте в Румынии. Они также пытались связаться с этим адвокатом, но безрезультатно. Но посольство, вероятно, еще чем-то помочь мне не может, поскольку у другой страны нет права вмешиваться в правовую систему», - говорит Маргус.

«Через месяц я позвонил в прокуратуру Бургаса, чтобы спросить, могу ли я уехать, но они сказали, что, к сожалению, это производство займет два-три месяца, и пока нельзя уехать. Однако через два месяца повторилась та же история. На данный момент прошло уже три месяца. Поскольку дозвониться до адвоката не удалось, я узнал в прокуратуре имя и номер телефона этого следователя и позвонил ему. Ведь я даже не знал, что пришло в качестве официального ответа из лаборатории. И я до сих пор не знаю, поскольку этот следователь сказал, что никаких ответов не пришло».

Как это возможно, что требуется так много времени, чтобы узнать результат анализа крови? «Лаборатория находится в Софии, но всего в 350 километрах от Бургаса. Я знаю, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Я просто не знаю, что делать дальше, поскольку у меня нет денег, чтобы нанять нормального адвоката. Я уже три месяца не могу работать и живу на деньги, взятые взаймы у друзей».

«Многие советовали мне попробовать просто перейти границу в другую страну, а оттуда в Эстонию. К сожалению, по моим данным, Болгария не входит в Шенгенскую зону, и здесь на границе проверяют документы. А если меня задержат, то это будет воспринято как побег и тогда меня просто закроют в четырех стенах до конца производства. По крайней мере, сейчас я могу "наслаждаться" теплой погодой, - говорит Маргус, добавляя, что его жизнь в Эстонии уже начинает рушиться. - Долги растут, за квартиру несколько месяцев не платил и т. д. Я действительно чувствую себя настолько безнадежным, что если кто-то может помочь, я прошу о помощи».

Представитель МИД Керстин Мересма говорит, что в министерстве знают об этом случае. «Более подробную информацию, как действовать, когда человека задерживают в иностранном государстве, можно найти здесь: Задержание - Reisi Targalt», - говорит Мересма.

Задержанный имеет определенные права: ему должна быть обеспечена возможность связаться с заграничным представительством Эстонии, ему должна быть гарантирована юридическая помощь, т.е. услуги адвоката, а при необходимости также должен быть обеспечен перевод на понятный задержанному язык.

Хотя у Маргуса также официально есть адвокат, ему не удалось связаться с адвокатом.

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