На ЧМ по женскому футболу определился бронзовый призер

Поединок проходил на стадионе «Санкорп» в Брисбене. Счет в матче был открыл на 30-й минуте. Гол в ворота австралиек с 11 метров забила нападающая шведской команды Фридолина Рольфё. Второе очко команде Швеции на 62-й минуте поединка принесла форвард сборной Косоваре Асслани.

Сборная Швеции по футболу в четвертый раз в истории стала обладателем бронзовых медалей женского Чемпионата мира. Один раз шведки выиграли серебро мирового первенства.