На ЧМ по женскому футболу определился бронзовый призер

Сегодня состоялся матч за третье место на Чемпионате мира по футболу среди женщин между сборными Швеции и Австралии. Победу одержала национальная команда Швеции, обыгравшая австралийскую сборную со счетом 2:0.
Поединок проходил на стадионе «Санкорп» в Брисбене. Счет в матче был открыл на 30-й минуте. Гол в ворота австралиек с 11 метров забила нападающая шведской команды Фридолина Рольфё. Второе очко команде Швеции на 62-й минуте поединка принесла форвард сборной Косоваре Асслани.
Сборная Швеции по футболу в четвертый раз в истории стала обладателем бронзовых медалей женского Чемпионата мира. Один раз шведки выиграли серебро мирового первенства.
Финал Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года состоится завтра, 20 августа. В главном матче первенства сыграют сборные Испании и Англии.