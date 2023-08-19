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На ЧМ по женскому футболу определился бронзовый призер

rus.postimees.ee
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Болельщик национальной сборной Швеции.
Болельщик национальной сборной Швеции. Фото: BAZ RATNER/REUTERS

Сегодня состоялся матч за третье место на Чемпионате мира по футболу среди женщин между сборными Швеции и Австралии. Победу одержала национальная команда Швеции, обыгравшая австралийскую сборную со счетом 2:0.

Поединок проходил на стадионе «Санкорп» в Брисбене. Счет в матче был открыл на 30-й минуте. Гол в ворота австралиек с 11 метров забила нападающая шведской команды Фридолина Рольфё. Второе очко команде Швеции на 62-й минуте поединка принесла форвард сборной Косоваре Асслани.

Сборная Швеции по футболу в четвертый раз в истории стала обладателем бронзовых медалей женского Чемпионата мира. Один раз шведки выиграли серебро мирового первенства.

Финал Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года состоится завтра, 20 августа. В главном матче первенства сыграют сборные Испании и Англии.

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