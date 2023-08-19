Затронет и Эстонию: неполадки в Финляндии приведут к росту цен на электроэнергию

Производство электроэнергии на втором реакторе Олкилуото (890 МВт) было прервано из-за повышения уровня влажности, сообщила финская атомная энергетическая компания Teollisuuden Voima (TVO).

Мощность во втором реакторе начала снижаться в час ночи в пятницу, а производство окончательно остановилось в 4.02.

По данным TVO, второй реактор не будет участвовать в производстве до 28 августа.

Однако отсутствие Олкилуото-2 на рынке произошло в неудачное время, поскольку в начале этой недели пропускная способность между Финляндией и Швецией также была значительно ограничена. Если, например, в июле между Финляндией и Швецией было около 2500 МВт пропускной способности, то начиная с этой недели доступно только 1070 МВт. Кроме того, в Финляндии проводится плановый ремонт второго реактора (507 МВт) АЭС Ловииса.

Ветер в Финляндии в последние дни также был скромным. Например, к полудню 19 августа финские ветряные электростанции произвели электроэнергию мощностью 107 мегаватт, хотя установленная мощность северных соседей превышает 5500 мегаватт.

Сокращение производства в Финляндии и ограниченная пропускная способность напрямую влияют на цену электроэнергии в Эстонии. Это означает, что каждая дополнительная более дешевая производственная единица в Финляндии (включая Олкилуото-2) также помогает снизить нашу цену на электроэнергию.