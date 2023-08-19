Одинокий старик несколько дней был заперт в своем доме

В течение пяти дней от жильца многоквартирного дома Лавассааре 87-летнего Антса не было ни слуху ни духу, хотя время от времени он выходил в магазин. Когда председатель квартирного товарищества Андрес Гуфф пришел в воскресенье проведать старика, тот лежал в своей постели, свернувшись калачиком и стонущим от боли.