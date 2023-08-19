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Одинокий старик несколько дней был заперт в своем доме

Анника Аувяэрт
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Председатель квартирного товарищества Андрес Гуфф обнаружил Антса в его квартире в воскресенье в беспомощном состоянии.
Председатель квартирного товарищества Андрес Гуфф обнаружил Антса в его квартире в воскресенье в беспомощном состоянии. Фото: Mailiis Ollino

Андресу Гуффу, обнаружившему своего 87-летнего соседа Антса в экскрементах и болезненных стонах, пришлось постараться, чтобы помочь старику. В первый приезд скорая оставила пожилого человека мариноваться в постели: его жизненные показатели были в пределах нормы. Соцработники волости в контакте со стариком не были.

В течение пяти дней от жильца многоквартирного дома Лавассааре 87-летнего Антса не было ни слуху ни духу, хотя время от времени он выходил в магазин. Когда председатель квартирного товарищества Андрес Гуфф пришел в воскресенье проведать старика, тот лежал в своей постели, свернувшись калачиком и стонущим от боли.

Первое, что Антс попросил – отвести его в туалет. Но до туалета дойти не удалось. Состояние Антса выглядело неважным. Гуфф вызвал скорую. Руководитель службы неотложной медицинской помощи Пярнуской больницы Марит Ыун сообщила, что в воскресенье вечером бригада проверила жизненные показатели Антса, и они были в пределах нормы. Ыун добавила, что звонивший получил от скорой инструкцию на следующий день связаться с семейным врачом пациента и с социальным работником местного самоуправления.

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