Журналист о краже данных тысяч женщин: это исследование – полная чушь с научной точки зрения

Прийт Хыбемяги сказал, что в случае со скандальным исследованием возникла путаница в отношении того, что конкретно исследовать и как исследовать.

Игнар Фьюк отметил, что ошибка заключалась в том, по сути, Эаметс заключил договор с самим собой, чтобы фонд мог получить данные из регистра народонаселения. По его словам, в регистре тоже допустили ошибку, обнародовав данные и не дождавшись разрешения комитета по этике. Фьюк добавил, что исследования с конфиденциальными данными все же должны проводиться без излишней политической подоплеки.

По мнению Страндберга, в научном смысле проведение подобного исследования было бы полной чушью, потому что в данном случае не изучался жизненный цикл бездетных женщин - данные женщин просто передавались в фонд, чтобы политическая партия, связанная с фондом, могла беспокоить этих женщин их в будущем.

Фьюк указал, что весь этот процесс длился как минимум год. Он начался прошлым летом с повышения семейных пособий, в результате чего многие семьи получили непропорционально большую сумму пособий. Он добавил, что следует выяснить наличие поддерживающих структур, необходимых для воспитания детей, то есть детских садов, медицинского обслуживания, а также достаточно ли мужчин рядом с женщинами. «Я вообще не понимаю, зачем "Отечеству" понадобилось это исследование, ведь там и так знают, что семейные пособия нужно увеличивать», - сказал Фьюк.