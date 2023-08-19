Журналист о краже данных тысяч женщин: это исследование – полная чушь с научной точки зрения

В эфире программы Keskpäevatund на радио Kuku Марек Страндберг заявил, что с научной точки зрения исследование бездетных женщин - полная ерунда, так как их данные просто передали в фонд, связанный с конкретной политической партией.
Прийт Хыбемяги сказал, что в случае со скандальным исследованием возникла путаница в отношении того, что конкретно исследовать и как исследовать.
Игнар Фьюк отметил, что ошибка заключалась в том, по сути, Эаметс заключил договор с самим собой, чтобы фонд мог получить данные из регистра народонаселения. По его словам, в регистре тоже допустили ошибку, обнародовав данные и не дождавшись разрешения комитета по этике. Фьюк добавил, что исследования с конфиденциальными данными все же должны проводиться без излишней политической подоплеки.
По мнению Страндберга, в научном смысле проведение подобного исследования было бы полной чушью, потому что в данном случае не изучался жизненный цикл бездетных женщин - данные женщин просто передавались в фонд, чтобы политическая партия, связанная с фондом, могла беспокоить этих женщин их в будущем.
Фьюк указал, что весь этот процесс длился как минимум год. Он начался прошлым летом с повышения семейных пособий, в результате чего многие семьи получили непропорционально большую сумму пособий. Он добавил, что следует выяснить наличие поддерживающих структур, необходимых для воспитания детей, то есть детских садов, медицинского обслуживания, а также достаточно ли мужчин рядом с женщинами. «Я вообще не понимаю, зачем "Отечеству" понадобилось это исследование, ведь там и так знают, что семейные пособия нужно увеличивать», - сказал Фьюк.
Страндберг отметил: чтобы выяснить, куда делись данные о женщинах, требуется провести полицейское расследование.
Хыбемяги заявил, что, если министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс осудил торговлю данными, то в регистре народонаселения действительно есть конкретный прейскурант, на основе которого можно эти данные приобрести. Он также сказал, что по закону исследователь должен предоставлять данные в такой форме, чтобы их нельзя было связать с конкретными лицами, и он не считает, что Pere Sihtkapital перенаправляет данные.
Фьюк добавил, что в случае с этим исследованием получатель данных имел право передавать их третьим лицам.
В программе также обсуждалась тема автомобильного налога. Хыбемяги отметил, что автоналог уже долгое время находится в центре внимания, а министр финансов стал самым ненавистным министром. Однако внезапно министр по вопросам климата Кристен Михал объявил, что налог установлен неправильно и его министерство не поддерживает введение налога в такой форме. Хыбемяги добавил, что, поскольку министр по вопросам климата является чрезвычайно влиятельным лицом, Минфин должен снова заняться этим вопросом.
Скандал с финансированием президентской канцелярии также обсуждался в передаче Keskpäevatund. Ведущие выразили удивление, что министр финансов так рьяно к нему относится, тем более что никто прямо не утверждает, что выделение денег на канцелярию президента и обнародование законов связаны.