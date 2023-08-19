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Воскресенье будет пасмурным, но теплым

BNS
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Дождь. Иллюстративное фото.
Дождь. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи по многим регионам, позже местами кратковременные дожди, возможны грозы. Местами туман. Ветер северо-восточный и восточный, 2–7, на северном побережье порывами до 11 м/с, во время грозовой облачности порывы усилятся. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на северном побережье переменная облачность, местами слабые кратковременные дожди. Вечером облачность повсеместно разрядится, вероятнсть осадков будет невелика. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, 3-8, на северном побережье порывами до 12 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха днем 19-24 градуса тепла.

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