Воскресенье будет пасмурным, но теплым

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи по многим регионам, позже местами кратковременные дожди, возможны грозы. Местами туман. Ветер северо-восточный и восточный, 2–7, на северном побережье порывами до 11 м/с, во время грозовой облачности порывы усилятся. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла.