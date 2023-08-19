SEB: ситуация на рынке труда ухудшится, многим придется переквалифицироваться

По мнению аналитика, наиболее негативными являются перспективы обрабатывающей промышленности, что неудивительно, учитывая происходящее на экспортных рынках. Учитывая, что обрабатывающая промышленность является крупнейшим сектором экономики с точки зрения занятости, в котором занято более 100 000 человек, ситуация, естественно, вызывает беспокойство.

«Если в некоторых отраслях дела идут еще относительно неплохо, то, к сожалению, наиболее сложная ситуация сложилась в самой крупной из них - деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В первом квартале в деревообработке было занято более 16 тысяч человек, а в мебельном производстве - около семи тысяч человек. Можно с уверенностью сказать, что в начале 2024 года эти показатели не будут столь высокими, поскольку восстановление спроса на основных целевых рынках деревообрабатывающей и мебельной промышленности в странах Северной Европы ожидается не так скоро», - сказал Нестор.

Промышленность

Данные Кассы по безработице пока не говорят о массовых увольнениях в сфере промышленности. «За последние несколько месяцев лишь несколько работодателей объявили об увольнении, а несколько сотен человек получили соответствующее уведомление. Эти цифры ниже даже по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда экономическая ситуация была еще значительно лучше. Уровень зарегистрированной безработицы, составлявший в июле 7,6 процента, по-прежнему остается низким и приближается к уровню 2021 года», - сказал Нестор.