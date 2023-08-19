SEB: ситуация на рынке труда ухудшится, многим придется переквалифицироваться

По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, в экономике уже давно царит противоречивая ситуация: ВВП падает, занятость высокая, а зарплата продолжает расти. К сожалению, вечно так продолжаться не может, и осенью, вероятно, следует ожидать коррекции.
На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал результаты последнего исследования рабочей силы за второй квартал 2023 года. По словам Нестора, наиболее яркой особенностью исследования является неожиданно высокий рост безработицы.
«Если в предыдущие кварталы Департамент статистики оценивал уровень безработицы на уровне чуть более пяти процентов, то последние данные показали, что безработица выросла до 6,7 процента. Причин для роста безработицы в экономике достаточно много, но на этот раз такой рост безработицы вызвало именно пополнение рынка труда новыми людьми», - пояснил аналитик.
А именно, с 2023 года в выборку исследования рабочей силы включаются и украинские военные беженцы. Таким образом, во втором квартале всего было насчитано 745 000 человек, которые работали или пытались найти работу. Всего год назад на рынке труда было на 30 000 человек меньше.
«Однако в сфере занятости также наблюдается некоторый спад. Если в первом квартале этого года было трудоустроено 696 600 человек, то во втором квартале - 694 800. Конечно, эта разница очень мала, и по сравнению с тем же периодом прошлого года было трудоустроено более 20 000 человек. Уровень занятости в Эстонии, составляющий 69,2 процента, также остается одним из самых высоких во всем Европейском союзе», - добавил он.
Однако Нестор считает, что рынок труда, вероятно, достиг своего пика. «Регистрационные данные Налогово-таможенного департамента показывают, что с июня количество рабочих мест начало снижаться по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Хотя общее снижение занятости очень незначительно, изменения по отраслям гораздо более ощутимы», - сказал он, отметив, что, например, в обрабатывающей промышленности за год пропало около 4500 рабочих мест.
Значительное падение наблюдалось также в строительстве, где число занятых сократилось на 2000 человек. Также наблюдалось явное снижение занятости в административной деятельности и в сфере транспорта и складирования.
Государственный сектор нанимает больше
С другой стороны, по словам Нестора, в подавляющем большинстве видов деятельности число занятых за год действительно увеличилось. «Наибольший вклад в рост занятости внесло предоставление услуг размещения и питания, где в июне этого года было занято на 1500 человек больше, чем в прошлом году. Возможно, несколько неожиданно, но финансовый сектор также сумел увеличить занятость более чем на 1100 человек. Государственный сектор также внес весьма существенный вклад в увеличение занятости. Число занятых в трех видах деятельности, преимущественно финансируемых государством, - здравоохранении, образовании и государственном управлении - в июне было почти на 3000 человек больше, чем в прошлом году», - отметил аналитик.
Глядя на осторожные показатели, трудно сохранять оптимизм в отношении будущего рынка труда, считает Нестор. «В Эстонии информация о будущих потребностях предприятий в рабочей силе поступает из регулярных исследований предпринимателей, в ходе которых предприятиям предлагается оценить, останется ли численность их рабочей силы на прежнем уровне, увеличится или уменьшится в ближайшие три месяца. Индекс спроса на рабочую силу, который рассчитывается на основе этих данных, после временного улучшения весной в последние месяцы снова принял явный нисходящий оборот», - сказал он.
Единственная отрасль, где компаний, планирующих нанять персонал в течение трех месяцев, по-прежнему больше, чем тех, кто планирует сокращение, - это сфера услуг. В то же время строительство, торговля и промышленность стали гораздо более консервативны в своих потребностях в рабочей силе.
По мнению аналитика, наиболее негативными являются перспективы обрабатывающей промышленности, что неудивительно, учитывая происходящее на экспортных рынках. Учитывая, что обрабатывающая промышленность является крупнейшим сектором экономики с точки зрения занятости, в котором занято более 100 000 человек, ситуация, естественно, вызывает беспокойство.
«Если в некоторых отраслях дела идут еще относительно неплохо, то, к сожалению, наиболее сложная ситуация сложилась в самой крупной из них - деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В первом квартале в деревообработке было занято более 16 тысяч человек, а в мебельном производстве - около семи тысяч человек. Можно с уверенностью сказать, что в начале 2024 года эти показатели не будут столь высокими, поскольку восстановление спроса на основных целевых рынках деревообрабатывающей и мебельной промышленности в странах Северной Европы ожидается не так скоро», - сказал Нестор.
Промышленность
Данные Кассы по безработице пока не говорят о массовых увольнениях в сфере промышленности. «За последние несколько месяцев лишь несколько работодателей объявили об увольнении, а несколько сотен человек получили соответствующее уведомление. Эти цифры ниже даже по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда экономическая ситуация была еще значительно лучше. Уровень зарегистрированной безработицы, составлявший в июле 7,6 процента, по-прежнему остается низким и приближается к уровню 2021 года», - сказал Нестор.
По мнению аналитика, если предположить, что в ближайшем будущем рабочая сила будет высвобождаться из промышленного сектора, возникает сложный вопрос: является ли снижение спроса на рабочую силу временным или постоянным? «С одной стороны, нынешние проблемы со спросом связаны с бизнес-циклом. Высокие процентные ставки значительно снизили интерес жителей северных стран к покупке нового жилья, поэтому эти рынки не нуждаются в таком количестве модульных домов, строительных материалов и мебели из Эстонии. Однако однажды цикл изменится, и мы можем прогнозировать, что спрос на эти же товары возрастет», - сказал Нестор.
Так что, по его словам, однажды мы вернемся к ситуации, когда наибольшую озабоченность у экспортеров вызывает вопрос, как справиться с наплывом заказов и где найти квалифицированных работников. «С другой стороны, очевидно, что нынешний спад может быть слишком долгим, его будет не так просто пережить. Вряд ли большинству компаний удастся так быстро найти новые целевые рынки, и им придется в течение нескольких лет сокращать персонал, пытаясь свести концы с концами», - признает аналитик.
По его словам, конкурентное преимущество Эстонии в виде низкой стоимости рабочей силы уменьшается с каждым годом. «Конечно, шведский рынок недвижимости восстановится быстрее, чем зарплата эстонца догонит шведскую, но постоянный рост зарплат в какой-то момент заставит предпринимателя задуматься, как быть дальше. Поэтому вместо того, чтобы надеяться на лучшее завтра, людям, потерявшим работу, возможно, придется приобрести новые навыки и найти работу в другой области», - говорит Нестор.