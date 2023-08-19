Bloomberg: блокада Москвы оказалась успешной

По данным авторитетного экономического портала, такое большое снижение означает значительный спад как для украинской экономики, так и для глобальной продовольственной безопасности. И это при том, что Евросоюз с начала российского вторжения выделил около миллиарда евро на развитие альтернативных маршрутов.

США также объявили на этой неделе, что они сотрудничают с европейскими партнерами, чтобы сохранить жизнеспособность экспорта зерна. План состоит в том, чтобы больше прежнего использовать реку Дунай. «Ключевой момент – в речных портах», - говорит старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Однако увеличение объемов перевозок на реке может оказаться затруднительным, поскольку ранее на этой неделе Россия начала бомбить два украинских порта на Дунае, Измаил и Рени.

До сих пор Украине удавалось сохранять свой статус экспортера зерна мирового значения, несмотря на войну. Однако большую роль в этом играло зерновое соглашение, от которого Россия отказалась 17 июля. Теперь, когда соглашения больше не действует, объемы также падают.

По данным UkrAgroConsult, за первые четыре недели после блокады Украина смогла экспортировать только 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и муки. Для сравнения, в мае и июне, когда зерновое соглашение еще действовало, из страны было экспортировано 4,4 и 4,8 млн тонн продовольствия соответственно.

Российская же торговля зерном только выигрывает от слабости Украины. Экспорт зерновых культур из России в настоящее время сильно растет, и ожидается, что в сезоне 2023-2024 гг. он составит почти четверть мировой торговли пшеницей.