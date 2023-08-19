Более ста пострадавших, семь погибших: российские войска обстреляли Чернигов

Спасатели на крыше театра Фото: Reuters

Прохожие с корзинами яблок

Как передает Би-би-си Украина, российская ракета ударила по историческому центру Чернигова в тот момент, когда во многих храмах, расположенных в этом районе, закончилась служба по случаю Спаса.

В числе верующих, которые шли по улицам с корзинами освященных яблок, была пожилая пара Николай и Праскева.

«Мы из церкви вышли, перешли дорогу и шли по аллее Героев (ведет от церкви к Красной площади Чернигова. - Ред .). Где-то уже половину дороги к площади прошли и слышим - свистит что-то очень сильно. Я еще говорю: "Самолет летит, что ли?!" И тут через секунду как "гахнет" на площади! Мы все и попадали на брусчатку. Все люди начали кричать», - рассказал Би-би-си Украина Николай.

«Слышим – свистит! Это было страшно! А потом взрыв – и пламя до неба. Я все видела! Оно у меня вся жизнь теперь будет перед глазами», – добавила Праскева.

Чернигов был на пути российской армии, когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 с нескольких направлений, в том числе из Беларуси. Его оборона была одним из факторов, которые не позволили российским военным добраться до украинской столицы.