Более ста пострадавших, семь погибших: российские войска обстреляли Чернигов

Российские войска обстреляли Чернигов. В результате ракетного удара, по информации украинских властей, погибли семь человек, пострадали более ста человек, повреждено здание драматического театра в центре города.
По данным МВД Украины, в числе погибших из-за российского ракетного удара шестилетняя девочка, а ее мать находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранения получили по меньшей мере 117 человек, среди которых 12 детей. Им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», - написал глава Черниговской администрации Вячеслав Чаус.
Удар ракеты произошел в субботу примерно в 11:30 утра по местному времени. Как отмечает Би-би-си Украина, в этот момент в центре города было людно. В частности из храмов возвращались верующие люди, освящавшие яблоки по случаю праздника Спаса.
19-21 августа объявлены в Чернигове днями траура по погибшим.
В Чернигове проживают почти 300 тыс. человек. Этот город расположен к северу от Киева, недалеко от границы с Беларусью, являющейся союзником Москвы.
В результате удара российской ракеты по Чернигову повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов.
На сайте МВД Украины говорится, что была разрушена крыша драмтеатра, после чего начался пожар.
Воздушные силы Украины также сообщили об угрозе применения беспилотников в Черниговской области.
Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в телеграме следующее:
«Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен».
Прохожие с корзинами яблок
Как передает Би-би-си Украина, российская ракета ударила по историческому центру Чернигова в тот момент, когда во многих храмах, расположенных в этом районе, закончилась служба по случаю Спаса.
В числе верующих, которые шли по улицам с корзинами освященных яблок, была пожилая пара Николай и Праскева.
«Мы из церкви вышли, перешли дорогу и шли по аллее Героев (ведет от церкви к Красной площади Чернигова. - Ред .). Где-то уже половину дороги к площади прошли и слышим - свистит что-то очень сильно. Я еще говорю: "Самолет летит, что ли?!" И тут через секунду как "гахнет" на площади! Мы все и попадали на брусчатку. Все люди начали кричать», - рассказал Би-би-си Украина Николай.
«Слышим – свистит! Это было страшно! А потом взрыв – и пламя до неба. Я все видела! Оно у меня вся жизнь теперь будет перед глазами», – добавила Праскева.
Чернигов был на пути российской армии, когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 с нескольких направлений, в том числе из Беларуси. Его оборона была одним из факторов, которые не позволили российским военным добраться до украинской столицы.
Чернигов, от которого до Киева 140 км по прямой, не был оккупирован, но сильно пострадал от продолжавшихся несколько недель беспрерывных российских обстрелов.