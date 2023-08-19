В Латвии за поддержку страны-агрессора еще никого не лишили гражданства

Поправки к закону «О гражданстве», принятые в апреле прошлого года, предусматривают лишение гражданства Латвии лица, которое оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим действия, которые разрушили или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств, в том числе геноцид, преступление против мира, преступление против человечества, военные преступления, или если лицо само участвовало в совершении таких действий, и только, если в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства.

Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляют учреждения государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.

Соответствующий вопрос актуализировался после полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с принятием таких изменений государством может быть принято решение о лишении гражданства Латвии российского миллиардера Петра Авена.

Министерство финансов США установило санкции для обоих учредителей и акционеров Alfa Bank: Петра Авена и Михаила Фридмана. Бюро по защите Конституции в своем заключении о возможном лишении Авена гражданства Латвии учитывает установленные США санкции. Управлении по делам гражданства и миграции отметило, что сейчас этот процесс не начат, так как ведомство должно получить заключение от учреждения госбезопасности.

После вторжения России в Украину, Авен и Фридман покинули страну, но оказались в санкционных списках Евросоюза и Великобритании. К самому банку также применены санкции ЕС и США.