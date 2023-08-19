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Министерство климата хочет запретить угольное отопление в частных домах

rus.postimees.ee
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Отопление.
Отопление. Фото: Margus Ansu

Министерство климата просит Таллинн рассмотреть вопрос о запрете использования каменного угля для отопления частных жилых домов. Однако в Таллиннском департаменте коммунального хозяйства утверждают, что в настоящее время законодательство этого не позволяет, пишет Rus.ERR.

Министерство климата направило Департаменту коммунального хозяйства письмо с просьбой рассмотреть вопрос о запрете использования угля для отопления частных домов, ссылаясь на поступившие из столицы жалобы владельцев частных домов на загрязнение воздуха из-за отопления углем.

По данным министерства, в Эстонии около 50 котельных, работающих на угле, но поскольку в них также можно использовать брикеты, масштабы отопления углем оценить сложно.

Меэлис Уустал из Департамента коммунального хозяйства сообщил ERR, что департамент в течение года получает отдельные жалобы на отопление углем или даже сланцевым маслом, но действующее законодательство не позволяет самоуправлению это запретить. 

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