Министерство климата хочет запретить угольное отопление в частных домах

Министерство климата направило Департаменту коммунального хозяйства письмо с просьбой рассмотреть вопрос о запрете использования угля для отопления частных домов, ссылаясь на поступившие из столицы жалобы владельцев частных домов на загрязнение воздуха из-за отопления углем.

По данным министерства, в Эстонии около 50 котельных, работающих на угле, но поскольку в них также можно использовать брикеты, масштабы отопления углем оценить сложно.