Популярная в Эстонии авиакомпания вновь меняет правила перевозки багажа

Finnair, которой в этом году исполнилось сто лет, провела удивительно много радикальных изменений.

Весной был изменен ассортимент бортового питания (на некоторых дальнемагистральных рейсах в эконом-классе отменено второе бесплатное питание, а на европейских рейсах в бизнес-классе шампанское заменено на игристое вино).

В августе Finnair объявила, что программа Finnair Plus будет поощрять лояльность только на основе потраченных денег, а в начале лета была уменьшена норма провоза ручной клади.

Сайт авиационных новостей Loyaltylobby отмечает, что особенно радикальными были изменения для пассажиров бизнес-класса. Так, если сначала пассажирам бизнес-класса разрешалось брать на борт до восьми килограммов ручной клади, то затем этот лимит был увеличен до десяти килограммов, а в середине августа Finnair объявила, что пассажирам бизнес-класса будет разрешено брать в салон до 12 килограммов багажа. Однако это касается в общей сложности до двух единиц ручной клади (большой и маленькой).

Покупателям билетов эконом-класса Superlight по-прежнему разрешат проносить на борт небольшую сумку размером до 40 см x 30 см x 15 см, которую необходимо поместить под сиденье перед собой. Использование багажных полок не допускается.