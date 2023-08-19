На широкую ногу: в Ласнамяэ День восстановления независимости Эстонии отметят двумя концертами

«В последнее время события в мире изменили отношение людей ко многим вопросам. Особенно остро стоят сейчас вопросы свободы и национального самоопределения. Если до сих пор для людей моего поколения свобода была чем-то самим собой разумеющимся, то сегодня, скорее всего, все уже понимают, что это, к сожалению, далеко не так. На этом фоне такие важные дни, как День восстановления независимости Эстонии, становятся для народа еще более значимыми. Приглашаю всех в центр культуры "Линдакиви" и в парк Юрьевой ночи вместе отметить это важное событие», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.