Банк: солнечные панели – по-прежнему хорошая идея для покрытия собственного потребления

Юльге пояснил, что за последние полтора года ситуация на энергетическом рынке сильно изменилась. Когда Россия начала использовать газ в качестве оружия в ответ на введенные Западом санкции, цена на газ на короткое время выросла в десять раз, что также резко увеличило цену на электроэнергию. В то же время запланированные инвестиции в ветряные электростанции в Эстонии застопорились на годы.

По его словам, именно так стало стремительно развиваться строительство солнечных парков, развитию также способствовала поддержка возобновляемой энергетики. «Когда цена на электроэнергию достигла 200-250 евро за мегаватт-час, солнечные батареи казались золотой жилой», - признал Юльге.

Однако сейчас, по его словам, количество солнечных панелей в Эстонии уже настолько велико, что они покрывают потребление в выходные дни, когда промышленность простаивает. В то же время цена на электроэнергию значительно снизилась.

«Очевидно, что в настоящее время это немного переинвестированная область. Бизнес-планы были написаны с учетом на более высокие выплаты», - сказал Юлге, добавив, что были разработаны проекты, по крайней мере, в три-четыре раза превышающие потребность Эстонии в электроэнергии. «Как только их реализовали, стало ясно, что в солнечную погоду эти мощности девать некуда», - сказал он.

Однако, по его словам, это не означает, что приобретать солнечные батареи больше не имеет смысла. По мнению Юльге, солнечные парки стали в большей степени самодостаточным бизнесом. «Например, если у вас есть ледник с плоской крышей, то панели установить стоит. Но для этого необходимо сделать инвестиции, которые покроют ваше потребление», - подчеркнул Юлге.