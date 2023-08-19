Китай провел военные учения у берегов Тайваня

Народно-освободительная армия Китая провела военные учения у берегов Тайваня - к северу и юго-западу от этого острова. Китайские военные начали «воздушные и морские маневры военно-морского флота и авиации вокруг острова Тайвань», сообщили в субботу, 19 августа, китайские государственные СМИ со ссылкой на представителя вооруженных сил.

При этом проверялась способность китайской армии взять под контроль воздушное и морское пространство и действовать «в реальных боевых условиях». Согласно заявлению Пекина, учения являются «строгим предупреждением» властям Тайваня, предостерегающим их от сговора с зарубежными странами.

В Тайбэе в свою очередь сообщили, что китайские истребители 42 раза залетели в зону тайваньской ПВО, 25 из них пересекли серединную линию Тайваньского пролива. Власти Тайваня осудили «иррациональные и провокационные действия» Китая.

Пекин раскритиковал действия вице-президента Тайваня

Несколько дней назад вице-президент Тайваня Уильям Лай по пути в Парагвай сделал две остановки в США - в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Политик намерен баллотироваться на президентских выборах в январе, на данный момент он считается фаворитом. Пекин назвал Лая «возмутителем спокойствия» и пообещал предпринять меры по защите суверенитета и территориальной целостности КНР.