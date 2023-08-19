В Латвии во время грозы ведущего мероприятия через микрофон ударила молния

Из-за удара молнии в больницу были доставлены всего три человека: ведущий мероприятия, бармен и еще одна женщина, сообщает Талбергс.

С приближением грозы все посетители были направлены в помещения, чтобы вечер мог продолжаться. Во время грозы звуковую технику уже занесли внутрь. Атмосфера мероприятия была хорошей, но все внимание было обращено на грозу.

«В тот момент, выполняя функции ведущего мероприятия, я взял в руки микрофон. Прозвучал огромный грохот, которого я никогда в жизни не слышал. Я получил удар по руке и в пятку», - рассказывает Кристап.

После удара молнии были вызваны медики, и в больницу отвезли трех человек.

Фото: Ekrānuzņēmums/Facebook/Kristaps Tālbergs

Как отмечает Кристап, после такого несчастного случая желательно провести круглосуточный мониторинг сердечной деятельности, а также сделать анализ крови.

Кристап отмечает, что показатели некоторых элементов в крови были немного повышенными, но он чувствует себя очень хорошо.

«Ощутив удар электричества через микрофон, я почувствовал себя очень странно, необычно. Мы не можем точно разобраться, было ли это какое-то прямое попадание или разряд был рядом... Точно сказать нельзя», - говорит Кристал.