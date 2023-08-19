В Латвии во время грозы ведущего мероприятия через микрофон ударила молния

В пятницу, 18 августа, по территории Латвии прошла гроза, вечером в темном небе молнии вспыхивали одна за другой. Порталу Apollo.lv стало известно, что ведущий Radio TEV Кристап Талбергс вчера получил удар молнией по микрофону, после чего провел ночь в больнице. В разговоре с порталом Талбергс признался, что чувствует себя хорошо, но добавил, что это ценное напоминание о необходимости быть внимательными во время грозы.
Из-за удара молнии в больницу были доставлены всего три человека: ведущий мероприятия, бармен и еще одна женщина, сообщает Талбергс.
С приближением грозы все посетители были направлены в помещения, чтобы вечер мог продолжаться. Во время грозы звуковую технику уже занесли внутрь. Атмосфера мероприятия была хорошей, но все внимание было обращено на грозу.
«В тот момент, выполняя функции ведущего мероприятия, я взял в руки микрофон. Прозвучал огромный грохот, которого я никогда в жизни не слышал. Я получил удар по руке и в пятку», - рассказывает Кристап.
После удара молнии были вызваны медики, и в больницу отвезли трех человек.
Как отмечает Кристап, после такого несчастного случая желательно провести круглосуточный мониторинг сердечной деятельности, а также сделать анализ крови.
Кристап отмечает, что показатели некоторых элементов в крови были немного повышенными, но он чувствует себя очень хорошо.
«Ощутив удар электричества через микрофон, я почувствовал себя очень странно, необычно. Мы не можем точно разобраться, было ли это какое-то прямое попадание или разряд был рядом... Точно сказать нельзя», - говорит Кристал.
«Это также ценное напоминание о том, что во время грозы технический персонал, музыканты и ведущие мероприятий должны быть осторожны», - отметил Кристап.