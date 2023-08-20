Фото ⟩ Нарва готовится к совместному Певческому пикнику

«Певческий пикник, как и проведенный в 2021 году Праздник песни, призван навести мосты между разными языками и культурами. Его цель – провести с жителями Ида-Вирумаа совместное мероприятие, которое поможет раскрыть многообразие культуры Нарвы и попрактиковать эстонский язык, а также отпраздновать День восстановления независимости Эстонии», - сказала Анна Фарафонова, креативный директор Певческого пикника и руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции.

Главными исполнителями пикника будут тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и смешанный хор из Палдиски. Их выступления дополнят хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского Дома народов, Нарвский фольклорный ансамбль «Супрядки» и ансамбль рунических песен из Ийзаку Silmaline.

С танцами выступят ансамбль народного танца Jun-Ost и танцевальная группа Нарвского Эстонского Общества Värtnad. В концерте также примут участие солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы «Карма» Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. В качестве специального гостя выступит Уку Сувисте.

Коллективы исполнят песни на эстонском, русском, украинском и водском языках. В течение всего концерта тексты песен будут видны на большом экране. «Репертуар был подобран таким образом, чтобы создать радостное и светлое настроение, ведь это все-таки праздник», - руководитель тандемного хора и учитель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи.

Певческий пикник пройдет 20 августа в Нарве, на Липовке, у склона крепости. Вход будет открыт с 16.30, концерт пройдет с 17 до 20 часов. Для детей будет открыта батутная площадка, а всем гостям будет предоставлена возможность купить готовую еду.

Стоит взять с собой все необходимое для пикника (еду и плед) и одеться по погоде (на случай дождя захватить с собой дождевик). Организаторы просят не заезжать на автомобиле на парковку на Липовке, а припарковаться в другом месте или прийти на праздник пешком.