Фото ⟩ Несмотря на грозу: прошло крупнейшее в странах Балтии шоу дронов

Несмотря на неблагоприятные и меняющиеся погодные условия, в ситуации форс-мажора шоу дронов было успешно реализовано. Мероприятие на Луцавсале посетило более 3000 зрителей. Шоу также можно было посмотреть с обоих берегов Даугавы и в прямом эфире на Facebook.

Галерея: Шоу дронов на Луцавсале, 18.08.2023 г.

С помощью 500 дронов 10-минутный аудиовизуальный спектакль рассказал историю Риги от прошлого до настоящего, подчеркнув ее непрерывное развитие. Рига - это открытый и полный будущих возможностей город, и возможность открыть и создать их - в руках каждого рижанина. Сопровождающий сюжет шоу создавался как беседа, в том числе с участием искусственного интеллекта как неотъемлемой части технологического развития.

На сцене Луцавсалы посетителей и зрителей прямой трансляции радовали группы Dziļi violets, Pirmais kurss и дуэт Bujāns. В промежутках гостей развлекал ведущий мероприятия Артур Меднис, а играл DJ Магнус Эриньш.

Шоу дронов создано всемирно известной латвийской компанией Basemotion, которая разрабатывала и программировала шоу дронов для таких брендов и мероприятий, как Super Bowl, Grammy Awards, Pepsi, Avatar, Boeing, Porsche, F1 и многих других.

​Галерея: Шоу дронов на фоне грозы на Луцавсале, 18.08.2023 г.

Шоу дронов в день рождения Риги было реализовано в сотрудничестве с компанией по производству дронов Light A Sky (Литва), SPH Engineering (Латвия), а также с несколькими партнерами по сотрудничеству из других стран Европы.