Фото ⟩ Работница ветклиники подготовила сюрприз для полицейского, который спас жизнь псу Вунтсу

Вунтс, который находится в Клинике скорой помощи для животных, стал большой звездой, а основатель Loomapäästegrupp Хейки Вальнер держит всех интересующихся в курсе развития событий.

В пятницу в ветклинике Вунтса также посетил полицейский, благодаря которому бедное животное, которое волокли за машиной, выжило. В клинике полицейского ждал приятный сюрприз: администратор клиники Кристина Сийманн велела подругам испечь ему сладкий крендель.

Стинг Марек Франк Валгус был одним из тех полицейских, которые не смогли бросить Вунтса на произвол судьбы и спасли ему жизнь. Фото: Loomapäästegrupp

«Люди практически сходят с ума из-за Вунтса и все время приходят в клинику и приносят подарки. Одна дама хотела предложить дом, другая хотела оплатить часть счета. Я направила их всех на страницу Loomapäästegrupp», - сказала Сийманн Вальнеру.

Напомним, что 10 августа около половины шестого вечера в деревне Руйла, Харьюмаа, участники дорожного движения стали свидетелями ужасающего зрелища: позади одного из автомобилей была привязана собака, она волочилась за машиной, словно мешок с картошкой.

Об инциденте с жестоким обращением с животным также сообщили в Центр тревоги, и уже через несколько минут на место происшествия прибыл полицейский патруль. К сожалению, к тому моменту водитель вместе с собакой уже уехали, однако полиции удалось найти их в соседней деревне. Кровавый след во дворе хутора привел к сараю, где беспомощно лежала несчастная собака.