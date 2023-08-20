Примечание редакции: этот текст был написан до того, как Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25», и опубликован с незначительными правками.

В субботу Роскосмос сообщил, что при переходе на предпосадочную орбиту на борту российской станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. О подробностях не сообщается, и как это повлияет на исход миссии, пока не ясно.

Основная цель миссии казалась не очень амбициозной - долететь до Луны, совершить мягкую посадку, а затем проработать там в течение года. Кроме того, станция должна была выполнить ряд научных экспериментов, в частности, определить наличие воды, но все-таки основная задача - подготовиться к посадке других станций в будущем.

Казалось бы, у России, которая называет себя правопреемницей СССР, в частности, в космосе, должен быть большой опыт мягких посадок на Луну, но если посмотреть на историю лунных исследований последних лет, то станет понятно, что само по себе «прилунение» - не такая простая задача.

Так, например, в конце апреля 2023 года неудачей закончилась первая лунная миссия, организованная частной компанией. Связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R, запущенным компанией iSpace, была потеряна за несколько минут до того, как он должен был прилуниться.