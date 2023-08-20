Продолжается реставрация самого известного фонтана в Тарту

Работы стартовали в начале лета, и сейчас ремонт зашел так далеко, что менее чем через месяц один из самых известных символов города должен вернуться на свое место.

В ходе работ по реконструкции был демонтирован бетонный корпус фонтана, изготовлен новый фундамент, заменены все технические и насосные системы, установлено новое решение по освещению и управлению фонтаном, сохранен архитектурный облик фонтана.

Старший специалист службы строительства Тартуской городской управы Мярт Мыттус сообщил, что работы идут по плану. «Ремонт идет хорошо. В настоящее время есть еще некоторые мелочи, которые необходимо уточнить, но в целом все идет по плану, - прокомментировал он. - Поскольку это очень чувствительный и важный объект для всех нас, строитель, руководитель и заказчик работ должны обсудить все вопросы мелких деталей и провести встречи, чтобы найти наилучшие возможные решения».

Работы по сносу давно закончены, теперь и боль пройдена, и первые гранитные детали поставлены на свои места. На следующей неделе будет залита очередная часть базы.

«Согласно договору, фонтан должен быть готов во второй половине октября, а ванная часть и форма, вероятно, будут готовы раньше, примерно через три-четыре недели, - сказал Мыттус. - Но действительно внушительное количество времени тратится на ту часть, которая уже выкопана, то есть. на то, чтобы выстроить обтесанные камни в правильном порядке. Хоть строитель и хороший, и весной все камни пронумеровал, но головоломка все равно хорошая.»