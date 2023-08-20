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ЮЛЛЕ ХАРЬЮ ⟩ «У Эаметса из-под пиждака столько раз сверкали молнии, но заметили мы их только сейчас»

Юлле Харью
, журналист
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Декан Рауль Эаметс.
Декан Рауль Эаметс. Фото: Johan Elm
  • Парой фатальных ходов Эаметс понес неисчислимые потери репутации
  • Он мог надеяться, что, может быть, опрос пройдет тихо и интерес к договору тоже пропадет
  • Объяснения Рауля Эаметса о том, что произошло, пока не убедительны

Профессор Тартуского университета, декан факультета социальных наук Рауль Эаметс до судьбоносного 11 августа был известен общественности как экономист, в публикациях которого рассказывается, например, об экономической политике и зарплатах в Латвии и Польше. По словам людей, знающих Эаметса, его сила заключается в его способности «выговориться» о деньгах и его административных способностях, которые помогли ему подняться до должности декана.

Общественность была потрясена, когда выяснилось, что человек в сером пиджаке заключил - сомнительной ценности для университета - договор с фондом Pere Sihtkapital от имени Тартуского университета, проигнорировав предупреждение юриста и антикоррупционный закон, помогая фонду с политическим прошлым получить номера социального страхования, номера телефонов и адреса электронной почты 12 000 бездетных женщин и такого же числа женщин с детьми.

Эаметс, сидевший на двух стульях, то есть еще и в правлении фонда, парой судьбоносных ходов нанес неисчислимый репутационный ущерб себе, университету, фонду и научному сообществу в целом.

Крайне маловероятно, что Эаметс, почти восемь лет занимавший должность декана факультета социальных наук университета, не знал или не осознавал, что не должен заключать договор с организацией, которую он контролировал от имени университета. Также, что содержание договора сильно предвзято в интересах фонда.

Эаметс даже не попытался с помощью юриста подправить пункты договора под интересы университета, хотя юрист ответил, что присланный проект договора кажется фиктивным, а не то, что договор вообще не может быть заключен.

Было бы законно с помощью юриста откорректировать текст договора и добиться его подписания кем-то из вышестоящих, например, проректором, чтобы не нарушать антикоррупционное законодательство. Эаметс не сделал ни того, ни другого, но подписал договор и отправил его в Pere Sihtkapital.

Имеются также признаки сокрытия контракта. В разговоры о том, что документ забыли внести в реестр, верится с трудом, учитывая, что фонд связан с Эаметсом и тема опроса важна и для него лично.

Хотя собственные объяснения Эаметса не очень убедительны, кусочки головоломки, полученные за последние несколько дней, указывают на то, что Эаметс, возможно, действительно надеялся, что опрос пройдет тихо и что радость от бесплатных результатов исследований убаюкает интерес руководства университета к пунктам договора.

То, что содержание договора находится под пристальным вниманием журналистов и юристов, не дошло до Эаметса даже в центре скандала, когда он в интервью Postimees ляпнул, что «данные принадлежат университету», хотя, по договору фонд также может делиться результатами опросов с другими, не говоря уже о праве на использование контактных данных до 2060 года и праве решать способы проведения исследований и анализа без согласия университета. Однако в случае неразберихи ответственность ложится на шею университета, как указал юрист университета в письме Эаметсу.

Эаметс не заволновался даже тогда, когда полиция возбудила против его деятельности дело о проступке, а президент Эстонской академии наук Тармо Соомере, который вместе с ним входит в правление фонда, осудил нарушение правил научной этики и пренебрежение ограничением действия.

Не прячется ли за серым пиджаком мятежный анархист? Если задним числом проанализировать высказывания 58-летнего экономиста, то можно увидеть молнии столько раз сверкающие из-под его пиджака и галстука.

Перед переписью населения Эаметс и Аллан Пуури рассорились с Департаментом статистики, которое отказалось скорректировать вопросы так, чтобы люди отвечали точно о своей национальной принадлежности и родном языке.

Осенью прошлого года, будучи председателем Бюджетного совета Банка Эстонии (из которого он ушел в отставку, когда разразился скандал), Эаметс поссорился с Министерством финансов, чиновники которого, по его словам, недооценили рост расходов правительственного сектора (закон Паркинсона: количество бюрократов в бюрократической системе увеличивается на 5-7 процентов в год, независимо от объема проделанной работы).

Весной, когда Эаметс баллотировался на пост ректора Тартуского университета, он не выделялся в дебатах чем-то уж очень экстравагантным, только больше других заботился о продолжении эстоноязычного высшего образования.

В менее официальной обстановке Эаметс ослабил галстук и добавил: «К сожалению, наше мышление движется немного быстрее, чем успевает закон».

«Мы должны разрушить эти стены», - заявил он.

Когда Эметс получил нагоняй от ректора, он выпалил: «Это явно была политизированная атака с целью убрать человека. Очевидно, эта [атака] была направлена ​​против определенного взгляда и идеи продолжения нации».

Что делать, если кто-то постоянно выступает против вашей точки зрения?

В Facebook-аккаунте Эаметса вы можете найти заметку многолетней давности, теперь с новым подзаголовком, на фотографии многолюдного мероприятия: «Декан Рауль научил меня, как получить еду, не стоя в очереди».

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