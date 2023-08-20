ЮЛЛЕ ХАРЬЮ ⟩ «У Эаметса из-под пиждака столько раз сверкали молнии, но заметили мы их только сейчас»

Общественность была потрясена, когда выяснилось, что человек в сером пиджаке заключил - сомнительной ценности для университета - договор с фондом Pere Sihtkapital от имени Тартуского университета, проигнорировав предупреждение юриста и антикоррупционный закон, помогая фонду с политическим прошлым получить номера социального страхования, номера телефонов и адреса электронной почты 12 000 бездетных женщин и такого же числа женщин с детьми.

Эаметс, сидевший на двух стульях, то есть еще и в правлении фонда, парой судьбоносных ходов нанес неисчислимый репутационный ущерб себе, университету, фонду и научному сообществу в целом.

Крайне маловероятно, что Эаметс, почти восемь лет занимавший должность декана факультета социальных наук университета, не знал или не осознавал, что не должен заключать договор с организацией, которую он контролировал от имени университета. Также, что содержание договора сильно предвзято в интересах фонда.

Эаметс даже не попытался с помощью юриста подправить пункты договора под интересы университета, хотя юрист ответил, что присланный проект договора кажется фиктивным, а не то, что договор вообще не может быть заключен.

Было бы законно с помощью юриста откорректировать текст договора и добиться его подписания кем-то из вышестоящих, например, проректором, чтобы не нарушать антикоррупционное законодательство. Эаметс не сделал ни того, ни другого, но подписал договор и отправил его в Pere Sihtkapital.