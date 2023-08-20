На войне в Украине погиб актер Алексей Хильский

«Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым добрым! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он, делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин», - написала жена украинского актера Надежда Хильская.