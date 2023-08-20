На войне в Украине погиб актер Алексей Хильский

На войне в Украине погиб 35-летний украинский актер Алексей Хильский. О трагической новости сообщила его жена на своей странице в соцсетях.
«Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым добрым! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он, делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин», - написала жена украинского актера Надежда Хильская.
Как пишет украинский новостной портал «Страна», Хильский служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде в должности главного сержанта взвода разведроты. Он дважды был ранен, но после лечения и восстановления вновь возвращался на фронт.
Хильский известен по ролям в сериалах «На твоей стороне», «Квочка», «Крепостная», «Доктор Ковальчук», «Опер по вызову», «Загадка для Анны» и другие.
14 ноября Алексею должно было исполниться 36 лет.