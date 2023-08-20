Производство мороженого в Европе продолжает расти

Крупнейшим производителем стала Германия, которая произвела 620 миллионов литров мороженого. По данным Евростата, за ней последовала Франция с 591 миллионом литров и Италия с 571 миллионом литров.

Помимо самого большого объема производства, Германия также производила самое дешевое мороженое - 1,5 евро за литр. Средняя цена мороженого, произведенного во Франции, составляла 1,9 евро за литр, а средняя цена итальянского мороженого - 2,3 евро за литр.

Самое дорогое мороженое по цене семь евро за литр было произведено в прошлом году в Австрии. Средняя цена мороженого, произведенного в Дании, составляла четыре евро за литр, а цена мороженого в Финляндии - 2,8 евро за литр.

Всего в прошлом году из ЕС в третьи страны было экспортировано 250 миллионов килограммов мороженого на общую сумму 930 миллионов евро, а импортировано только 61 миллион килограммов на сумму 203 миллиона евро. Объем импорта за год сократился на 14 процентов, а экспорт - на два процента.

Крупнейшим экспортером мороженого была Франция, из которой в третьи страны было перевезено 53 миллиона килограммов мороженого, что составляет 21 процент от общего объема экспорта ЕС. За ними следуют Нидерланды с 42 миллионами килограммов, Италия экспортировала 31 миллион килограммов, Германия - 28 миллионов килограммов и Бельгия - 23 миллиона килограммов.