Непростая ситуация: школа лишилась директора прямо перед началом учебного года

Директор школы и гимназии Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала Эвальд Сепп в середине прошлой недели объявил, что он принял решение покинуть свой пост в конце августа.
Сепп назвал причиной ухода то, что он подал заявку на работу в другую школу, и его выбрали. Как только были объявлены результаты конкурса, он сообщил об уходе с занимаемой должности. Его ждет новая работа в его родном городе Тарту - уже 29 августа он займет место директора в школе Веэрику.
В Сууре-Яани Сепп занимал должность директора школы с 2015 года. «Я начал в гимназии, а в 2020 году стал работать в школе Сууре-Яани», - сказал он и заявил, что ему не приходилрось каждый день ездить туда из Тарту, поскольку он мог там оставаться в доме своих родителей.
Хотя, по словам Сеппа, уход непосредственно перед началом учебного года – не лучший шаг с точки зрения школы, но, к сожалению, так случилось после обнародования результатов второго конкурса.
Сначала заместитель
Заместитель волостного старейшины Пыхья-Сакала Кайе Тообал сказала, что учебный год в Сууре-Яани, независимо от внесенных в последнюю минуту изменений, начнется как всегда. «Сначала мы назначим исполняющего обязанности директора, а затем объявим конкурс», - говорит она. Директор руководит как гимназией Сууре-Яани, так и школой Сууре-Яани.
Тообал заявила, что, как и другие школы, они в начале учебного года также ищут учителей, но точная информация о текущей ситуации будет раскрыта на собрании руководства школы, на котором она также будет присутствовать. «Сейчас каникулы, но теперь я, наверное, услышу более точно, сколько учителей есть или скольких не хватает, и мы сможем договориться о том, как будет происходить смена директора», - сказала она.