Непростая ситуация: школа лишилась директора прямо перед началом учебного года

Сепп назвал причиной ухода то, что он подал заявку на работу в другую школу, и его выбрали. Как только были объявлены результаты конкурса, он сообщил об уходе с занимаемой должности. Его ждет новая работа в его родном городе Тарту - уже 29 августа он займет место директора в школе Веэрику.

В Сууре-Яани Сепп занимал должность директора школы с 2015 года. «Я начал в гимназии, а в 2020 году стал работать в школе Сууре-Яани», - сказал он и заявил, что ему не приходилрось каждый день ездить туда из Тарту, поскольку он мог там оставаться в доме своих родителей.

Хотя, по словам Сеппа, уход непосредственно перед началом учебного года – не лучший шаг с точки зрения школы, но, к сожалению, так случилось после обнародования результатов второго конкурса.

Эвальд Сепп. Фото: Pärnu Postimees

​Сначала заместитель

Заместитель волостного старейшины Пыхья-Сакала Кайе Тообал сказала, что учебный год в Сууре-Яани, независимо от внесенных в последнюю минуту изменений, начнется как всегда. «Сначала мы назначим исполняющего обязанности директора, а затем объявим конкурс», - говорит она. Директор руководит как гимназией Сууре-Яани, так и школой Сууре-Яани.