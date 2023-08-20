Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил скандинавским странам волной насилия

Кадыров выкрикивал предупреждения в своем Телеграм-канале в сторону двух скандинавских стран и нарисовал картину того, как его силы будут сражаться с этими странами после поражения Украины.

В видео, опубликованном в Телеграм-канале, Кадыров рассказал о сожжении Корана в Европе. Он решительно осудил поджоги и критически отозвался о том, что лидеры исламских стран не предприняли никаких действий в этом отношении.

«Я призываю лидеров исламского мира проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить наш регион от этих преступников», - заявил Кадыров, союзник президента России Владимира Путина, в своем посте в социальных сетях.

«Неужели вы больше боитесь санкций США или Европы, чем Аллаха?», - в своих посланиях Кадыров призвал мусульман к действию. Россия может противостоять западным санкциям в одиночку, указал чеченский лидер.

Кадыров назвал страны, в которых разрешено сжигание Корана. В списке этих стран он особо выделил Швецию и Данию, где священная книга для мусульман уже поджигалась.

Это близкий к Кремлю человек, который отправил на поле боя в Украине десятки тысяч чеченских солдат, упомянул портал Helsingin Sanomat.

В речи, опубликованной в четверг на прошлой неделе, Кадыров обрисовал зловещую картину того, как его силы будут сражаться с Северными странами после войны на Украине.

Затем он перечислил, сколько у него вооруженных людей в Чечне и сколько можно отправить воевать за пределы Чечни и России.

Полиция обороны Швеции и правительство объявили в конце недели, что повысят уровень угрозы теракта до четвертого по пятибалльной шкале, то есть с так называемого повышенного уровня до высокого. В прошлом также был усилен шведский пограничный контроль.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский посетил Швецию.

Датская полиция обороны не повысила уровень угрозы, сообщает The Local.