Галерея ⟩ В Таллинне к памятнику 20 августа возложили цветы

20 августа 1991 года независимость Эстонской Республики была восстановлена единодушным движением всего народа. Решение Верховного Совета «О государственной независимости Эстонии» положило конец советской оккупации и восстановило государственную независимость Эстонии, в том числе были восстановлены дипломатические отношения с другими странами. Первой восстановленную независимость Эстонии 22 августа того же года признала Исландия.