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Объявленных в ЕС банкротств предприятий становится все больше

BNS
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Банкротство.Фото иллюстративное.
Банкротство.Фото иллюстративное. Фото: Meelis Meibaum/Virumaa Teataja

Количество объявленных в ЕС банкротств во втором квартале этого года выросло за квартал на 8,4 процента до самого высокого уровня с 2015 года, когда Eurostat начал собирать соответствующие данные.

Количество заявлений о банкротстве предприятий в странах ЕС растет шестой квартал подряд, сообщает Eurostat.

Во втором квартале создание новых предприятий снизилось за квартал на 0,6 процента, но регистрируется новых предприяий в 2023 году в целом больше, чем в 2015-2022 годах.

Количество банкротств увеличилось во втором квартале во всех отраслях, больше всего (на 23,9 процента)т в гостиничном секторе и в организации общественного питания. В секторе транспорта и складском секторе банкротств стало за квартал больше на 15,2 процента, а в образовании, здравоохранении и социальной деятельноститна 10,1 процента.

По сравнению с допандемическим четвертым кварталом 2019 года во втором квартале 2023 года количество банкротств выросло почти во всех сферах. Больше всего - на 82,5 процента - в гостиничном секторе и в общественном питании, а в секторе транспорта и складском секторе рост составил 56,7 процента.

Количество банкротств уменьшилось по сравнению с последним кварталом 2019 года только в двух отраслях – на 11,5 процента в промышленности и на 2,7 процента в строительстве.

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