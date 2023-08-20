ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ Нам есть сегодня что праздновать!

32 года с момента восстановления независимости - это только часть истории независимой Эстонии, и не настолько определяющая, как кажется современникам. Однако, мы можем гордиться своим государством, что за эти 32 года нами был сделан правильный политический выбор, который укрепил, а не разрушил Эстонию, как независимое государство.
Чего не скажешь, например, о России, которая сбросила коммунистическое иго одновременно с нами, но впоследствии практически разрушила своё государство.
После того, как советская оккупация закончилась, наши стартовые позиции не были равными. У Эстонии не было и нет природных богатств, промышленность и сельское хозяйство советского образца были в 1991 году убыточными и нерентабельными. Никто на западе продукцию красных заводов покупать бы не стал, вся эта дрянь годилась только для советского рынка.
Зато социальные проблемы на всём пространстве бывшего СССР, включая бывшие оккупированные им страны, были одинаковыми. Людям банально было нечего есть и нечем отапливать свои жилища, поскольку советская экономическая модель была бесперспективной и логичным образом привела к банкротству.
В этой обстановке у нас, также как в какой-нибудь Беларуси, были все шансы поддаться на социалистический ресентимент с его колхозами по старому образцу и представлениями об общественном устройстве времён то ли раннего Гитлера, то ли позднего Сталина.
И если бы граждане СССР, переехавшие в страну из «братских республик» нашей общей тюрьмы народов, имели бы тогда в Эстонии право голоса, ещё неизвестно, удалось бы нам избежать этого ресентимента или нет. Но гражданство, а значит и право голоса, было в начале только у тех, кто поддержал восстановление нового государства, знал эстонский язык или имел корни в довоенной республике.
Главным образом по этой причине Эстонии удалось избежать многих ошибок, которые дорого обошлись другим странам. Проблема Северо-Востока не решалась силовым подавлением сепаратизма, хотя будем честными: там было, что подавлять.
Этим путём, например, пошло в 1989 году руководство Молдовы в Приднестровье, но сил для наведения законного порядка на этой территории у властей в Кишинёве было явно недостаточно, и Приднестровье превратилось на десятилетия в чёрную дыру под контролем России, где процветают контрабанда, преступность и насилие.
А наша Нарва, которая в начале 90-ых могла стать в политическом и социальном отношении таким же беспросветным медвежьим углом, как Тирасполь, сегодня считает главной своей проблемой, что уступила Тарту титул Европейской культурной столицы 2024, и очень по этому поводу грустит.
Мы никогда не отступали от своего европейского и северо-атлантического вектора и с немецкой точностью выполняли все предписания международных организаций, в состав которых желали войти, по экономическим, социальным и правовым реформам.
Да, в 2001 году президентом Эстонии был избран бывший председатель президиума Верховного Совета ЭССР, но именно при «бывшем советском» президенте Эстония вступила и в Европейский Союз, и в НАТО. Никакого отката назад, как случился в Украине после избрания главой государства российского ставленника Януковича, в Эстонии не было даже близко ни на одном этапе развития.
Однако, что ещё более важно с точки зрения нашего развития, чем поддержание прозападного политического вектора, то это конституционные реформы и укрепление правового государства. Судебная реформа, создание с нуля структур безопасности, реформа законодательства, реформа армии и полиции - всё это было сделано качественно и на совесть. Для себя делали! Поэтому сегодня ко всем этим структурам: суду, армии, полиции - в Эстонии существует высокий уровень доверия населения.
Значительно ниже доверие, например, к парламенту и правительству, а также к политическим партиям, но при этом никаких сомнений нет в прозрачности и демократичности выборов.
Наше государство функционирует 24 часа в сутки, как когда-то в 90-ые поставил задачу президент Леннарт Мери. И здесь особенно ярким будет сравнение с огромным субъектом международного права на нашей восточной границе, в котором признаки государства после 32 лет после развала СССР практически отсутствуют.
В России давно уже нет никаких выборов, не было и нет правосудия, отсутствует парламент, а полиция представляет собой организованную преступную группировку, представляющую опасность для рядовых граждан. Радоваться можно только тому, что их армия, которую они считали второй армией мира, на самом деле оказалась второй в Украине, а после мятежа Пригожина - второй даже в России.
Тем не менее, опасность, исходящая от России, для такой маленькой страны, как наша, никуда не исчезла, а учитывая отсутствие на этой территории всякого подобия нормального государства, только усилилась. И сегодня это снова один из главных вызовов, который стоит перед нами - уничтожить инструменты их влияния на нашу жизнь и внутреннюю политику. Поэтому нам так нужна реформа иноязычного образования, реформа системы муниципальных выборов и усиленный контроль за выполнением санкций.
Однако, какими бы сложными не были проблемы, с которыми мы столкнулись, они не идут ни в какое сравнение с 1991 годом, его талонами, деревянными рублями, отсутствием топлива на зиму и оккупационными войсками на территории Эстонии, готовыми в любой момент осуществить переворот. Однако мы справились с этими вызовами, построив нормальное государство по западному образцу. И нет никаких оснований полагать, что не сможем справиться с текущими вызовами. Собственно, это мы сегодня и празднуем.