ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ Нам есть сегодня что праздновать!

Главным образом по этой причине Эстонии удалось избежать многих ошибок, которые дорого обошлись другим странам. Проблема Северо-Востока не решалась силовым подавлением сепаратизма, хотя будем честными: там было, что подавлять.

Этим путём, например, пошло в 1989 году руководство Молдовы в Приднестровье, но сил для наведения законного порядка на этой территории у властей в Кишинёве было явно недостаточно, и Приднестровье превратилось на десятилетия в чёрную дыру под контролем России, где процветают контрабанда, преступность и насилие.

А наша Нарва, которая в начале 90-ых могла стать в политическом и социальном отношении таким же беспросветным медвежьим углом, как Тирасполь, сегодня считает главной своей проблемой, что уступила Тарту титул Европейской культурной столицы 2024, и очень по этому поводу грустит.

Мы никогда не отступали от своего европейского и северо-атлантического вектора и с немецкой точностью выполняли все предписания международных организаций, в состав которых желали войти, по экономическим, социальным и правовым реформам.

Да, в 2001 году президентом Эстонии был избран бывший председатель президиума Верховного Совета ЭССР, но именно при «бывшем советском» президенте Эстония вступила и в Европейский Союз, и в НАТО. Никакого отката назад, как случился в Украине после избрания главой государства российского ставленника Януковича, в Эстонии не было даже близко ни на одном этапе развития.