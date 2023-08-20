Чулпан Хаматова рассказала, что сдала экзамен по латышскому

Актриса сказала об этом во время обсуждения грядущего спектакля «Страна глухих» в Новом рижском театре.

«Я хотела весь новый спектакль посвятить изучению преодоления преграды голоса. И изучению латышского языка. Кстати, недавно сдала экзамен на знание латышского языка», - рассказала артистка, которая после переезда в Латвию устроилась в Новый рижский театр.

С какой целью и на каком уровне актриса сдала экзамен, в материале не упоминается.

Как сообщалось, 16 августа на пресс-конференции Новый Рижский театр рассказал о планах на будущий сезон. Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих». Об этом сообщается на странице театра.

Главную роль в нем сыграла Чулпан Хаматова, ныне актриса Нового Рижского театра. В ролях - Чулпана Хаматова, Каспарс Знотиньш, Лолита Курпниеце, Том Харьо. Премьера состоится в Малом зале 14 ноября 2023 года.

«Страна глухих» - художественный фильм режиссера Валерия Тодоровского. Он был снят по мотивам повести Pенаты Литвинoвой (уехавшей из России после начала войны, осудившей агрессию и проживающей в настоящее время в Париже) «Oбладать и принадлежать».

Билеты на спектакли в октябре и ноябре, а также на все новые постановки будут доступны с 22 августа.

Чулпан Хаматова весной 2022 года перебралась в Латвию и осудила военное вторжение РФ в Украину. В Латвии актриса сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов - к примеру, снялась в клипе группы «Ногу Свело!» вместе с Артуром Смольяниновым.

В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - «Ночь лицедеев».