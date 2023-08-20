Клуб 20 августа провел торжественное собрание в Белом зале замка Тоомпеа

С приветственными речами выступили спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кая Каллас. К собравшися обратился член клуба Андрус Ристкок.

Люди, 32 года назад утвердившие государственную независимость Эстонии, заложили фундамент восстановления государства, сказал спикер Рийгикогу Хуссар.

«Ваша дальновидность стала мостом к тому, что сегодня мы являемся функционирующей, успешной и самодостаточной страной. Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за это, потому что именно ваше решение привело нас к тому, что у нас есть сегодня. За 32 года нам удалось построить общество, которое опирается на демократию, следует принципам верховенства закона и уважает права человека, - подчеркнул Хуссар. - Дорогие соотечественники, давайте не забывать, что свободная страна не самоочевидна! Это привилегия, и нам об этом напомнили утром 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, отправив на территорию свободной страны своих солдат, чтобы сеять смерть и разрушение».

По словам Хуссара, молодежь – это будущее государства, потому что именно ее идеи и мысли указывают направление развития Эстонии и закладывают основу для лучшего будущего.

«Мы живем в быстро меняющемся мире, но молодые люди открыты для новых идей, чтобы на их основе сделать лучший выбор для будущего Эстонии. Именно новые идеи, мысли и действия помогают нам двигаться вперед и формировать наше общее будущее. Молодые люди смелы, они не боятся мечтать по-крупному и стремятся быстрее, выше и дальше», - подчеркнул Хуссар.

В своей приветственной речи Каллас сказала, что у истории есть свои окна возможностей, которыми Эстония благодаря членам Клуба прекрасно воспользовалась.

«Очень важно и то, что вы решили, что мы восстановим республику 1918 года, а не будем делать что-то новое. Это стало большой поддержкой. Цель была очень ясной, цель была единой, и как только цель была достигнута, началось строительство государства", - добавила она.

На встрече председательствовал председатель Клуба 20 августа Антс Веэтыусме.