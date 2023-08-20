ГАЛЕРЕЯ ⟩ Семейный день во дворе Таллиннской телебашни в самом разгаре

Телебашня каждый год отмечает годовщину восстановления независимости Эстонии Днем семьи, когда во двор телебашни приглашаются все, кто интересуется событиями восстановления независимости и защиты страны и дома.

Открыты тиры, музей оружия, скалодром, качели, гироскоп, батут Call of Duty и обучающая дорожка для самокатов Bolt. На сцене выступят Таллиннский шахматный оркестр и группа Карла-Эрика Таукара.

Таллинн отмечает день восстановления независимости Эстонии концертом под открытым небом на Харьюмяэ. Концерт бесплатный для всех. В день празднования жителей Таллинна будет приветствовать вице-мэр Тийт Терик, по словам которого, концерт в честь Дня восстановления независимости – это прекрасная возможность отпраздновать независимость Эстонии через музыку и культуру.

На концерте прозвучит красивая эстонская музыка в исполнении любимых певцов Лийзи Койксон и Оття Лепланда, а также Таллиннского полицейского оркестра.