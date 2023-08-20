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Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды

BNS
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прибыл на авиабазу Эйндховен в Нидерландах, сообщило правительство Нидерландов.

Зеленский прибыл в Нидерланды после того, как США дали зеленый свет на переброску Киеву истребителей F-16.

Подробности поставки истребителей в Украину не разглашаются.

«Мы прибыли в Нидерланды с первой леди и командой. Как всегда, впереди предметные переговоры с премьер-министром Марком Рютте», - написал Зеленский в Telegram. - Главная тема – F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора. Мы становимся сильнее. На повестке дня также Глобальный саммит мира и привлечения страны-террориста к ответственности».

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