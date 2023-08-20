Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды

«Мы прибыли в Нидерланды с первой леди и командой. Как всегда, впереди предметные переговоры с премьер-министром Марком Рютте», - написал Зеленский в Telegram. - Главная тема – F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора. Мы становимся сильнее. На повестке дня также Глобальный саммит мира и привлечения страны-террориста к ответственности».