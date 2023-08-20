Россия признала провал ⟩ Аппарат «Луна-25» столкнулся с Луной и разбился

Посадочный аппарат «Луны-25» должен был исследовать поверхность в районе Южного полюса, в том числе с помощью криогенного бурения с целью поиска воды. Кроме того, приборы «Луны-25» должны были изучить пылевые и микрометеоритные условия и радиационную обстановку полярной Луны.

Новую российскую лунную миссию назвали «Луна-25», чтобы продемонстрировать преемственность советской программы: последняя экспедиция к Луне называлась «Луна-24» и тогда, в августе 1976 года, она завершилась успехом. Лунная станция смогла совершить мягкую посадку, сделать забор грунта и на возвратном модуле доставить его на Землю.

«Луна-25» испытывала технические и финансовые проблемы с самого своего начала. Работа над проектом «Луна-Глоб», как тогда называлась эта станция, началась еще в 2005 году. Изначально ее планировалось запустить в 2014 году, фактически вышло на девять лет позже.

Фото: BBC

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